Tenis: Jordana Luján, la mejor de una década

La paranaense Jordana Luján recibió una Mención Honorable como una de las jugadoras de tenis más importantes de la década 2010-2020. Es por haber ganado partidos importantes o puntos claves en duelos entre las universidades, sea en instancias de semifinales o finales. También se adjudica por haber acumulado grandes rachas de triunfos. Y además esta distinción valora la entrega, actitud dentro de la cancha, el espíritu de equipo, respeto y el comportamiento. Estas menciones las entrega la Conferencia del Sur del Golfo (GSC).

“Para mí esto significa mucho. Es como un mimo al alma porque la verdad que nunca esperaba algo así. Es espectacular porque es una mención muy importante para mí porque haber jugado para la Universidad fue muy importante, muy lindo. Y que me hayan elegido a mí para estar dentro de las cinco jugadores que mencionaron en 10 años es increíble. Estoy muy contenta”, le dijo a Ovación desde Miami, su nueva casa en Estados Unidos.

La paranaense, quien ahora es entrenadora en la Academia de Guillermo Cañas, luego insistió con el concepto: “No me lo esperaba ni a palos y no tenía ni idea que hacían esto. Imaginate que en 10 años pasan un montón de jugadoras. Yo no jugué encima los cuatro años que algunas sí juegan. Yo jugué menos tiempo, pero haber marcado una diferencia así es clave. No me lo esperaba para nada, así que la verdad que estoy súper contenta. Es increíble”.

Jordana Lujan (2).jpg Jordana es una de las entrenadores de la Academia de Tenis de Guillermo Cañas

Este tipo de halagos merece ser compartido con mucha gente y así lo hizo Jordi a la distancia. “A los primeros que les di la noticia fue a mi familia y con ellos comparto esto. Mis viejos, que más o menos se pusieron a llorar ya que soy hija única. También con mi abuela. Después con mi equipo de la Universidad, con mi coach y con todos. También con mis amigos”, confesó la entrerriana.

Dejando de lado el premio, Jordana aprovechó la oportunidad para dar un pantallazo de cómo están trabajando en Miami teniendo en cuenta el avance del coronavirus. “Nosotros estamos trabajando bien gracias a Dios, obviamente con protocolos, cuidándonos, con distanciamiento y barbijos. Estamos trabajando por suerte”, finalizó