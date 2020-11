Tenis: Garagarza se mueve con sed de revancha

Luego agregó: “Fue una final muy reñida. Estuvo linda y siempre con Ezequiel sale así ya que nos conocemos desde chicos. Fue pareja y linda la verdad”.

Tenis Joel Garagarza.jpg Garagarza, en las canchas de tenis del predio Yarará UNO / Juan Manuel Hernández

Según Garagarza la diferencia estuvo en el ataque. “La diferencia siempre es el ataque y las piernas. Jugó más adentro que yo, atacó mejor y con el drive pega muy fuerte. A puro huevo trayendo del fondo, pero la diferencia es el ataque”.

Una vez que pasó la competencia, Joel no paró y regresó a los entrenamientos en Yarará. “Estamos a full y nos estamos preparando para los torneos que siguen. Ahora viene el mismo torneo y en el mismo lugar, ahí en Santa Fe. Ojalá tengamos revancha. Yo creo que se va a dar seguramente. Y después de eso vamos a ir viendo hasta el año que viene que dice el calendario, que sale”.

Garagarza ya tuvo una experiencia en Francia, pero su idea es poder volver. Es algo que debía realizar este año y se frustró por el coronavirus. “Este año me tendría que haber ido a Francia, pero la pandemia y demás arruinó los planes. Ahora conseguí club allá para el año que viene y la idea es irme. La meta es jugar interclubes y torneos profesionales allá. La verdad que sería muy lindo. Me voy al sur de Francia, a Toulouse. Mi cabeza está ahí y lo vamos a dar todo para hacerlo”.

Por su parte Fausto oficia de padre y de entrenador a la vez algo que a veces se complica. “Como padre y entrenador es complicado manejar las dos cosas al mismo tiempo. Los otros días en la final por un lado lo quería abrazar como padre porque había hecho bárbaro las cosas y por el otro como entrenador corrigiendo cosas, entonces son cuestiones diferentes”.

Joel está metido, no para de entrenar y más allá de la revancha ante Simonit su mente está en Francia. “Este año fue muy complejo porque estuvimos a 15 días de sacar los pasajes y fue ahí que desde Francia nos avisaron que se había suspen- dido todos los eventos que son los interclubes. El año pasado consiguió un club como te dijo que está cerca de Toulouse. Es un club que se llama Onet”, comentó y prosiguió: “Es un club que iba a jugar los interclubes y lo convocaron a él para que juegue y se quedó con esa bronca. Fue difícil lograr la motivación para que el siga entrenando con este parate por la pandemia. De todos modos nos sirvió parar y mejorar un montón de aspectos que, a veces en la vorágine, no lo podes hacer. Ahora ya está enfocado totalmente para el año que viene, no se en que fecha será, pero para viajar en marzo creería".

Garagarza ya ganó en suelo francés

El año pasado el tenista del PRC hizo una gira por Francia donde dejó una muy buena imagen para regresar, pero la pandemia complicó los planes. Un club posó los ojos en él y debía volver. Ahora habrá que esperar hasta el año próximo y ver como está la situación epidemiológica. recordemos que el tenista nacido en Santa Fe se consagró campeón en el open de la Save, disputado en la ciudad francesa de Samatan. el entrerriano se impuso en la final sobre una superficie quick, por 7/6 y 6/4 dando cuenta de su jerarquía, esa que lo hará regresar a Francia