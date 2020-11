Tenis: Ezequiel Simonit volvió con todo a las canchas

Vale destacar por otra parte que los jugadores lograron regresar a la competencia gracias al esfuerzo de los organizadores quienes intentan superar ordenadamente y con responsabilidad los escollos que impone la pandemia. El campeón habló con Ovación respecto de sus sensaciones por este nuevo logro en este ansiado regreso a las canchas.

“Mis sensaciones luego del triunfo fueron muy positivas porque a pesar de que jugué un partido más o menos, por el lado tenístico, me sentí muy bien de cabeza, estaba fuerte. Eso está muy bueno para seguir ganando confianza y poder recuperar mi juego. La verdad que ahora, por la cuarentena, no me siento muy cómodo porque todavía no logré encontrar ese juego que tenía antes de esto. De todos modos hay que seguir dándole para adelante para ver qué pasa. Tenemos que seguir entrenando a full. Igual muy contento por mí y por mis viejos que siempre me acompañan”, sostuvo el oriundo de Paraná.

Simonit, como tanto otros jugadores, regresaron después de muchos meses a poder competir debido a la pandemia que azota al mundo. En este sentido el jugador del CAE fue honesto: “La cuarentena me mató ya que es muy difícil agarrar ritmo de competencia en torneos. Además estaba muy nervioso y es hasta que me acostumbre de nuevo. Antes cuando jugaba no me ponía tan nervioso. Por suerte estaba bien de cabeza y pude sacar el partido adelante como pasó en el primero donde íbamos set iguales, en el tercero y yo abajo 40-15 y ahí hice un cambio de cabeza y saquéel partido adelante. Con Joel Garagarza (jugador que entrena en el Paraná Rowing Club) pasó lo mismo. Perdí el primero, gané el segundo y en el tercero íbamos iguales y ahí hice un quiebre y quedé con el saque arriba. Luego puede ganar el partido