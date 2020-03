Tenis: Damián Patriarca comenzó su año como coach en Florida

El exjugador Damián Patriarca y ahora entrenador de tenis está llevando adelante un proyecto ambicioso con Mari Osaka, una jugadora de tenis estadounidense de origen japonés, hermana mayor de Naomi Osaka, quien es también jugadora profesional.

El paranaense, encargado de la Escuela de Tenis del Club Atlético Estudiantes destinada a jugadores de alta competencia y también menores, habló con Ovación respecto de este nuevo paso como entrenador. “La chance se dio a través del mánager que nosotros también conocíamos. Empecé en enero y me fui unas dos semanas a prueba para entrenarla. Ellos viven en Boca Ratón, Florida, al lado de Miami. La cosa anduvo bien, fluyó, hubo buena química y ahí arreglamos para todo el año, para toda la temporada. Me quedé seis semanas allá y jugamos unos challenger”, contó el entrerriano y luego se metió de lleno en los objetivos que tendrá para el año con la jugadora Osaka.

“La chica está 300 del mundo WTA. Los objetivos más que nada pasan por tratar, en cuanto a ranking, bajar al 200 para jugar las Qualy (clasificación) de los Grand Slam y torneos más grandes. Tiene un buen potencial, aunque hay que hacer algunos cambios que estamos trabajando a largo plazo”.

El brote del coronavirus complicó este proyecto laboral como tantos otros en el mundo entero. Ahora, con esto del coronavirus, cambió todo la verdad y para mal, pero no solo en nuestro caso sino que para todos los jugadores. Está todo parado y el panorama es bastante negro. En lo inmediato me iba el domingo pasado porque ella tenía pase libre para el Miami Open, pero una pena que no se haya podido dar”.

Damian Patriarca DT Tenis (1).JPG El entrenador de tenis Damián Patriarca, en Boca Ratón

Más adelante Patriarca contó más detalles del proyecto. “La idea del proyecto es que yo viaje unas 15 o 20 semanas con ella y venga unas 10 semanas a Argentina a entrenar con nosotros. Ella vendrá acá a entrenar con los chicos de la Escuela del CAE de alta competencia”, dijo y prosiguió: “Allá entrenamos en la Evert Tennis Academy que es un lugar muy bueno con muy buenas instalaciones. Hay mucho contacto con los jugadores porque hacen todos base ahí. Entrenamos, por ejemplo, con Azarenka y con la hermana. En ese sentido el proyecto es muy bueno con una muy buena infraestructura”.

“Yo lo metí en el proyecto a Gastón Briano que es otro entrenador y que estuvo con Podoroska hace poco. Viaja mucho y él el es que me suple cuando yo no estoy. Él ahora está en Estados Unidos por este problema y pinta que los dos meses que vienen estará entrenando ahí hasta que yo pueda viajar con ella”.

Una vez que se refirió al plano internacional, Damián se metió en la actualidad de la escuela del CAE, hoy parada por el brote del coronavirus. “Acá en la escuela tuvimos que cancelar todo por medidas de precaución y por una orden del Club Estudiantes así que por estas dos semanas no vamos a estar entrenando. Cuando yo viajé a Estados Unidos algunos jugadores de alta competencia se fueron a Buenos Aires a seguir entrenando. Además estoy haciendo base en los chicos menores de 14, 15 y 16 para hacer un trabajo a futuro y que el tenis de Paraná vuelva a estar en el plano de las competencias nacionales como los G1 y algunos torneo de ITF como hicimos en el caso de Simonit y Alcalde. Quiero que ellos sean el espejo de los que vienen de abajo”, afirmó.