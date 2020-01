"Tengo un plantel con mucha jerarquía"

El entrenador de Atlético Paraná, Hugo Fontana, inauguró el laboratorio de pruebas el sábado en el primer amistoso que el Rojiblanco desarrolló en el marco de su pretemporada. El DT dispuso una alineación en la primera parte del encuentro ante el elenco de la División Reserva de Patronato. Lo sostuvo en los primeros pasajes de la segunda mitad. Con el correr del tiempo movió el banco para darle espacio a las variantes.

Por momentos el Decano exhibió algunos aspectos que el DT intenta imprimirle al equipo. Aunque el partido no dejó de ser una prueba para determinar qué facetas deberá corregir a 20 días del inicio del desafío en el Torneo

“Estoy conforme porque es la primera vez que hacemos fútbol formal contra otro equipo. No deja de ser una carga alta de pretemporada dado que el viernes terminamos la parte fuerte de los dobles turnos. Por momentos en los primeros minutos se observó algo interesante. Después el cuerpo comenzó a pasar factura y se fue desvirtuando la parte conceptual técnico-táctica”, describió Fontana, en diálogo con Ovación.

El Tony mencionó que el hecho de desarrollar este partido en el cierre de la parte más dura de la preparación lo llevó a tomar decisiones sobre el sistema que implementó ante el Rojinegro. “Vamos a tratar de ser siempre protagonistas. El tema es que terminamos la parte más exigente de la pretemporada. Por eso por momentos tiramos una presión alta, por momentos replegamos líneas y compensamos poblar en la mitad de la cancha para no tener desgaste. El encuentro sirvió para hacer fútbol ante un equipo bien entrenado que está casi fino para arrancar su competencia. Nosotros, en cambio, estamos saliendo de la pretemporada y agregándole, más allá del volumen físico que necesita el profe en su carga, la parte técnico-táctica”, diferenció.

Al momento de enumerar el aspecto que mayor tranquilidad le brinda, se mostró conforme con la estructura que tiene a disposición. “La jerarquía es lo que más me deja conforme. Tener jugadores como (Raúl) Albornoz, (Marcos) Minetti, (Alexis) Ekkert, (Maximiliano) Piris, y otros jugadores que tal vez la mayoría no lo tengan vistos como (Agustín) Burdesse, que es un jugador muy interesante no sólo para esta clase de torneo sino que uno cree que le puede dar más. También (Cristian) Gareiz. Son jugadores que hay que darles rodaje, que la gente lo irá descubriendo, que uno lo descubrió como sucedió con Diego López. Somos un plantel corto, pero tenemos jugadores de jerarquía”, chapeó.

Asimismo, el entrenador aclaro que, más allá de su conformidad por lo que tiene a disposición, aún aguarda por la llegada de más futbolistas, especialmente tras la salida Néstor Fernández y de Leandro Ledesma del elenco de barrio San Martín. “Nos estaría faltando un arquero más, un punta más, y si puede llegar otro jugador que sea en la zona media o mediapunta. Estamos muy agradecidos con la dirigencia porque nos han formado un plantel competitivo para lo que vamos afrontar. Sabemos bien que en la categoría que estamos jugando cuesta mucho reunir el dinero para traer jugadores. Asimismo trataremos de ver si podemos encontrar en la zona algo que nos sirva”.