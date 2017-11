El entrenador Ariel Holan confesó que "tengo custodia personal mañana, tarde y noche" luego de la detención del vicepresidente primero de Independiente, Noray Nakis, acusado de integrar una asociación ilícita liderada por Pablo Bebote Álvarez, sindicado líder de la barra brava que fue detenido semanas antes por amenazar y extorsionar al entrenador del club.





"Está todo en manos de la Justicia. Me cambió absolutamente la vida porque tengo custodia personal mañana, tarde y noche. Bajo ningún concepto pensé en renunciar. Siempre tuve en claro que tenía que cumplir mi compromiso con el club", contó el DT en diálogo con AM 790.





Independiente está a un paso de conquistar un nuevo título continental y Holan no quiere que este momento histórico se empañe por los hechos de violencia y corrupción que involucra a la cúpula dirigencial del club. "Hay que poner toda la energía, focalizarse y no pensar en otra cosa que no sean estos tres partidos. Los jugadores son los protagonistas, uno como entrenador trata de guiarlos y nada más", destacó.





Por último, el DT explicó la presencia del brujo Manuel en el Libertadores de América luego de dar vuelta la semifinal de la Copa Sudamericana: "Tenemos muchos amigos y el Brujo es amigo nuestro, es un ser humano excepcional. No tiene nada que ver con la magia y la brujería, es muy buena persona".