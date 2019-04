Los decibeles se bajaron en barrio Villa Sarmiento, pero la euforia del hincha se mantiene. Los jugadores y el cuerpo técnico de Patronato disfruta el presente, pero logró sacarse el chip. La atención está focalizada en el encuentro que disputará el Rojinegro el próximo lunes ante Godoy Cruz de Mendoza, en el juego de ida de la Primera Fase de la Copa de la Superliga. "Tenemos que demostrar porque seguimos en la Superliga", apuntó el entrenador del Santo, Mario Sciacqua.





El entrenador santafesina brindó este viernes su habitual conferencia de prensa semanal esgrimiendo lo siguiente. "Después de haber arrancado una de las mejores semanas desde que estoy en Patronato rápidamente nos focalizamos en este partido que de menos a mas le fuimos dando importancia. El miércoles cuando volvimos al entrenamiento todavía estaba la adrenalina del partido, pero ya el jueves la practica fue intensa. Te das cuenta que los jugadores no están relajados. Estamos tranquilos, contentos y un poco ansiosos por el partido porque, más allá del rival, jugaremos sin la presión que veníamos padeciendo", describió.





El Tomba será el adversario que tendrá el representante entrerriano el próximo lunes. Si logra sortear esta llave enfrentará a Boca Juniors. "Antes que jugar con Boca tenemos que pasar a Godoy Cruz. Será un partido especial para todos y tendremos que demostrar porque seguimos en la Superliga", subrayó el entrenador.





Sciacqua adelantó que no utilizará este encuentro para analizar variantes en el equipo. "Los jugadores saben que en este partido van a jugar quienes estén bien. La mayoría de los futbolistas tienen contrato hasta el 30 de junio y utilizarems a quienes estén bien.









Luego añadió: "(Faustino) Dettler tiene la posibilidad de jugar por la baja de Carabajal, y Santi Briñone que entró por Compagnucci. (Martín) Aruga está entrenando con nosotros desde hace rato, pero no lo mandamos a jugar a la reserva porque pasó a ser más considerado en este último tramo del proceso. Si me hubiese gustado darle alguna participación más porque quedé con las ganas que (Brian) Nievas pueda jugar un poco más. El proceso de los juveniles fue bueno. La tranquilidad de seguir en primera división le permitirá seguir compitiendo a la reserva y a ellos le da la tranquilidad saber que somos de mirar mucho a las divisiones inferiores".

Faustino7.jpg Juan Ignacio Pereira / UNO





Por otro lado, Sciacqua valoró el compromiso de sus dirigidos para asumir este juego. En ese sentido resaltó que los jugadores no se relajaron después de haber alcanzado el objetivo de la permanencia. "Como entrenador me da mucha satisfacción. Pero más allá del compromiso lo que convivimos en el día a día nos damos cuenta porque conseguimos la permanencia. El compromiso, la humildad, pedir disculpas ante el error y no ser soberbios. Son valores que para mi son importantes", aseveró.

El DT también destacó el profesionalismo de Sebastián Bértoli, quien a pesar de haber comunicado su retiro de la actividad, continúa entrenando a la par del plantel. "En un momento me arrimé porque estaba entrenando normalmente. Ayer (por el jueves) le decía a unos amigos que estaba está para jugar, y no por Fede Costa, sino por como estaba entrenando. Y hasta cuando armé los tres equipos para la práctica de fútbol lo nombre dentro el equipo titular", confesó entre risas.

Sciacqua Bertoli.jpg Juan Ignacio Pereira / UNO