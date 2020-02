"Tenemos que dejar atrás este partido"

Sebastián Gálligo/Ovación

Echagüe dejó el invicto de local en la segunda fase al perder ante San Isidro de San Francisco el miércoles por la noche. Y perdió feo (70-54). Si bien se acercó en algún momento del partido nunca pudo doblegar la capacidad de interpretación de su rival que se sintió cómodo y pareció tener el control siempre.

Esas virtudes colectivas e individuales fueron determinante de acuerdo al análisis de Agustín Carnovale. El alero destacó el nivel de su oponente, pero al mismo tiempo fue autocrítico con el nivel del equipo de Paraná. “La verdad que dolió perder así por que veníamos defendiendo nuestra casa muy bien y hoy tuvimos un gran rival con jugadores de gran experiencia. Pero bueno, no hay que hablar tanto, sino hacer las cosas un poco mejor. Fue mérito de ellos, no la metimos, nos hicieron tomar tiros forzados y los tiros que tomamos solos, no los metimos”, declaró el rosarino sobre la presentación por la Liga Argentina de Básquetbol.

A su vez declaró que la brecha en el resultado fue sorpresiva porque, más allá del poderío del rival, pensaban dejar los dos puntos en casa. “Teníamos en la cabeza ganarlo. En el tercer cuarto nos acercamos, tenía esperanza de darlo vuelta, tuvimos tiros cómodos y lo erramos y nos hicieron pagarla”, indicó.

El Negro insistió que ante un equipo que se armó para ascender no se pueden tomar semejantes licencias en un mismo partido y dijo que hay que hacer borrón cuenta nueva. “Nos hicieron pagar mucho las distracciones y con estos equipos no te podés dar el lujo de errar y encima volver mal o permitirle tiros cómodos. Tenemos que seguir trabajando, pensar en el domingo y dejar atrás este partido”, agregó uno de los goleadores del elenco entrerriano en la Conferencia Norte.

Por otra parte sostuvo que ante la paridad de la competencia se puede ganar de visitante, pero remarcó que no pueden ceder más puntos en su casa. “En realidad es una liga muy competitiva, cualquiera puede ganar de visitante o de local. Por supuesto que uno busca hacerse fuerte de local y es lo que uno siempre busca. En este momento se dejó todo, ellos jugaron mejor y hay que reconocerlo”, expresó el alero.

Asimismo consideró que no pueden pensar en compensar la derrota ante los cordobeses con un triunfo fuera de Paraná, sino que deben estar concentrados para el compromiso del domingo en el Butta desde las 21. “No podemos pensar más allá del domingo. Ahora hay que descansar y poner las cabeza en el partido que viene. Cualquiera puede venir a ganarte y de hecho con Sportivo América lo ganamos sobre el final, así que entendemos que será un partido durísimo”, manifestó el jugador que se formó en Sionista. Para revertir el rendimiento del partido pasado deberán trabajar en cuestiones específicas en todos los sectores de la cancha y no tanto en lo anímico. “Tenemos que trabajar de todo un poco. Creo que hay que hacer más hincapié en ajustar algunas cosas, tanto defensivas como ofensivas y en cuánto a actitud el equipo demuestra que quiere ganar y que tiene hambre. A veces no se da o te tocan rivales como San Isidro que tiene jugadores bárbaros”, sentenció. PARA HOY. Ameghino recibirá a Unión de Santa Fe a las 21.30; a las 21.30. Tiro Federal ante Rivadavia de Mendoza; Deportivo Norte será anfitrión de Oberá desde las 21.30.