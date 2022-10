F1.JPG

El primero en tomar la posta fue Taborda. “Nosotros estamos encolumnados con Caruso hace un tiempo ya y buscamos posicionar, en nuestro caso con Fiorotto en Gualeguay y Omar, al Entre Ríos dentro del fútbol de Buenos Aires, eso es lo que más no interesa y ni hablar con los técnicos que en Paraná y en la provincia no tenemos nada. Estamos en cero. Hay una escuela de ATFA alquilada que no tiene dirección”, contó y continuó: “Como dijo Ricardo queremos ser transparente y que las elecciones se hagan como corresponde y que votemos todos, nada más. Todos tienen derecho, el de Paraná, Paraná Campaña, Concepción, Tucumán o el de Salta, todos. Buscamos eso y a eso le apuntamos aunque sabemos que es difícil tener un padrón como corresponde y más si la política se mete en el medio. Ricardo está todos los días denunciando en todos los canales este tema”.

Acto seguido habló Pepo, un entrenador con basta experiencia en el fútbol de la región. “Desde hace muchos años que venimos con el tema de estar con los técnicos de Paraná y la zona. Somos técnicos nacionales, pero no tenemos ningún beneficio de nada. No tenemos obra social, no tenemos un lugar físico, nos dejaron de cobrar la cuota societaria porque no sabíamos donde iba la plata entonces estamos a la deriva. Con Ricardo venimos desde el 2015 que venimos trabajando. Ya lo levamos a Cerrito, luego vino acá a Paraná. La verdad que nos entusiasmó esto de hacer algo diferente ya que nosotros ya estamos grandes, en otra etapa de nuestras vidas. Queremos que los que viene de abajo tengan algo, se sientan legalmente acompañados, que tangan lo mínimo y que tengan lo que tienen los técnicos de Primera División como en este caso Patronato, Colón o Unión de Santa Fe. La idea es que tengan las cosas que le corresponden como afiliado”.

Juan Manuel Hernández

Caruso, no entra

Ricardo Carso Lombardi fue a entregar la lista para las elecciones, pero no lo dejaron pasar. “Cerca de las 12 de la noche fui, hace unos días, a entregar la lista para la competencia, para que haya una elección limpia y transparente y no me dejaron entrar porque no es horario para hacerlo. Entraron mis apoderados, pero a mi no me dejaron entrar. Eso para que vean como tratan a los técnicos de país. Ellos quieren quedarse en el poder, perpetuarse acá adentro y no dejar que los técnicos puedan tener una elección limpia y transparente. Afuera estaban todos los técnicos. De 5.500 técnicos quieren que voten 400 y en todo el país el número es vergonzoso para votar así que vamos a empezar a agitar para buscar el cambio porque esto que me paso a mi de no poder entrar a mi gremio que no pase nunca más y no le pase a ustedes”, dijo el DT.

Las listas

En estas últimas semanas se lanzó la campaña para las próximas elecciones dentro del sindicato de ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentinos).

Los candidatos a Secretario General del gremio a nivel nacional son Salvador Pasini (lista Azulgrana-oficialista), Jorge Brandoni (Técnicos Unidos Argentinos) y Ricardo Caruso Lombardi (Lista 26).