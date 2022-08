TC en Paraná: presentaron la carrera en la Sala Mayo

TC: presentaron la carrera en la Sala Mayo.mp4

Los protagonistas dieron detalles de la actividad. Matías Rossi dijo: "Es una pista que me encanta, la verdad que cada vez que vengo a Paraná disfruto muchísimo. Siempre felicito a la gente del club por el trabajo, cada vez que uno viene a Paraná disfruta de un autódromo espectacular".

tc presentacion otra 1.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

Luego completó "En el caso mío estoy trece en el campeonato, está difícil para entrar porque lo tengo a Pernía en el puesto doce que está un poco lejos de mi. Así que necesito un fin de semana perfecto y por ahí que a Leo no le vaya tan bien".

Por su parte, el local Mariano Werner aseveró: "Todos creíamos en la cantidad de gente que iba a haber, pero me parece que un poco pasó por encima de toda la expectativa y mucho tiene que ver el pueblo entrerriano, el lugar no, lo fierreros que son. Así que bueno, ojalá que el clima acompañe y sea una gran fiesta para todos".

"El año pasado me tocó perder en la última vuelta, así que si hoy tengo un objetivo, un sueño, es poder ganar nuevamente de local. Estoy séptimo en el campeonato, todavía no asegurado, necesito algunos puntos. Pero bueno, se ha trabajado mucho en el auto, en el conjunto, en el motor y esperamos estar en la última parte de este campeonato de la mejora manera, cosa que no ha sido como preveíamos", completó.

En tanto, José Manuel Urcera dijo: "Feliz de estar nuevamente en Paraná con público, es de los circuitos en los cuales el público más responde y para nosotros siempre es lindo eso".

"Etapa de definición para mí, ya estoy clasificado a la Copa de Oro. Soy uno de los tres pilotos que tiene chances de poder ganar la etapa regular, aunque son mínimas. El objetivo es tratar de ganar el fin de semana y ver que pasa, creo que tenemos un gran funcionamiento en el auto. Venimos de ganar la última carrera largando en el puesto 42°, me da grandes expectativas, veremos que ocurre y ojalá que sea un lindo fin de semana de TC".

Jonatan Castellano comentó: "Creo que queda reflejado lo que sienten los entrerrianos cada vez que visitamos el autódromo, la cola que se ha generado. En lo personal, me gusta mucho".

"Nosotros también jugamos un poco de visitantes, por así decirlo. Sabemos que no venimos teniendo un gran año en cuanto al resultado final con la Dodge el resto de los usuarios. Pero venimos de una prueba, donde me fue muy bien. Me llena de optimismo y también estar a un paso de la clasificación, pero con el objetivo claro de ir a buscar el triunfo".

Agustín Canapino asevreó: "Las mejores, me encanta. Me encanta estar en Paraná, es una ciudad que me gusta mucho, es un verdadero clásico de nuestro automovilismo. Así que con todas las mejores expectativas, por lo que se ha generado, por lo que pasó hoy con el público y porque se define la fase regular".

"Fue una marca muy difícil de alcanzar, no pienso en eso. Pienso en ganar la fase regular, porque tengo muchos kilos en mi auto, entonces pensar en ganar es muy utópico. Pero bueno, tengo un gran equipo, tengo una gran herramienta y siempre salgo a ganar".

"En el automovilismo y menos en el TC, no hay que anticiparse. Hay que poner todo, pero mi objetivo fundamental y principal es ganar la fase regular. Estoy concentrado en eso".

Para finalizar Agustín Canapino comentó: "No creo que haya muchas, si es que hay alguna otra categoría en el mundo que genere lo que genera el TC. Por supuesto, agregado a la provincia fierrera que tienen".

tc presentacion otra.jpg Foto: UNO/Juan Manuel Hernández

TC Pista

Otto Fritzler comentó: "La verdad que muy lindo, como dije en la conferencia. Primera vez que me toca Paraná con público, lo hice por primera vez el año pasado, por el Covid no hubo público. Primera vez que también me toca visitar la ciudad, el año pasado no salí del autódromo. Cabe recalcarlo, porque me gustó mucho. Muy linda está la ciudad, muy lindo todo. Así que entusiasmado, obviamente, ya llegué entusiasmado por lo deportivo. Pero esto le da otro gusto, sin dudas que con muchas ganas de salir a la pista y poner todo".

"Achicamos bastante en el campeonato, la última fecha recortamos apenas medio puntos, pero bueno. Lógicamente no está puntero del campeonato por casualidad. Viene teniendo un gran funcionamiento, pero nosotros venimos con lo nuestro también. Venimos muy regulares y contundentes, te diría que de las últimas cuatro fechas fuimos creo que sin dudas los mejores haciendo los puntos. Así que bueno, Intentaremos seguir con esta racha en una fecha muy importante para mí, para el equipo. Porque ganando la etapa regular, tenemos un colchón de de puntos que quizá nos permita un traspié en la etapa de definición. Que normalmente, cuando tenés un traspié en la Copa de Plata, quedás eliminado del campeonato. Así que bueno, intentaremos ir a ganar esta última fecha".