TC: Los cambios que tendrá Ford a partir de Concepción

Los beneficios a Ford generaron preocupación en el resto de las marcas, aunque algunos son cautos con respecto a esto y esperan a la competencia de Concepción del Uruguay para saber los resultados de las modificaciones.





Con estos cambios, los del "Óvalo" se sienten más que conformes y esperan poder llevar los beneficios obtenidos de la teoría a la práctica. Sin embargo, uno de los que no estuvo tan de acuerdo fue Agustín Canapino, referente de Chevrolet, que manifestó: "No tengo dudas que no necesitaban nada y con esto habrá varios Ford candidatos en cada carrera". Por su parte Juan Bautista De Benedictis (Ford) dio su punto de vista. "Fue positivo el cambio. No se si es poco o mucho pero es bueno".





Otro de los de Ford que se manifestó fue Gabriel Ponce de León que recibió con alegría los beneficios, aunque no pretende sacar ventajas. Con algunas dudas está Josito Di Palma que cree que alguien se guardo un as bajo la manga. "Me asusta un poco".





Por último Matías Rossi dijo que su deseo es que los cambios aerodinámicos le traigan una mejor estabilidad al auto en carrera. El fin de semana se podrán ver los primeros resultados y ojala se encuentre la paridad entre las cuatro marcas para ya comenzar a hablar de buenas carreras.

CARROCERÍA / TROMPA y ELEMENTOS AERODINÁMICOS

ARTÍCULO 3*:

INC.10: Solamente se permite en el borde inferior de la trompa un elemento de carga aerodinámica (splitter) el mismo será homologado por el Departamento técnico de la ACTC y provisto exclusivamente por FADRA repuestos. Se permitirá una inclinación máxima de +/- 2 grados con respecto al piso del automóvil y no deberá sobre pasar en ancho al ancho máximo de la trompa.

Las medidas autorizadas para cada marca son las siguientes:

Chevrolet: 40 mm

Ford: 80 mm (antes tenía 60 mm)

Torino: 60 mm

Dodge: 80 mm

INC. 11: Se autoriza a usar un deflector de aire en los autos Torino y Falcon en la parte superior y al final del techo, el mismo será provisto exclusivamente por la ACTC. El ángulo de inclinación es libre, pero en ningún caso podrá modificarse la pieza.

SPOILER

ARTÍCULO 6*:

INC.1: POSICION:

Las medidas o cotas máximas deberán ser las siguientes:

FORD FALCON ........................... 850 mm. (antes era 800 mm)

CHEVROLET .............................. 750 mm.

TORINO...................................... 850 mm.

DODGE............... 700 mm.

ALTURA DEL PUNTO MAS ALTO DEL TECHO AL EJE DE PIVOT:

CHEVROLET: 475 - 480 mm

FORD: 477 - 482 mm (antes era 480-485 mm)

DODGE: 465 – 470 mm

TORINO: 510 – 515 mm

La sujeción se realizará con anclajes sólidos que demuestren seguridad, deberán ser una placa plana perpendicular al piso y paralela al eje longitudinal del automóvil, actuar exclusivamente como

encauzadores de aire laterales y no tener en toda su superficie ningún plano de carga aerodinámica, no deberán superar en altura los 200 mm medidos a partir del eje pivot y su largo en 300 mm hacia adelante y 200 mm hacia atrás respecto del mismo punto.

Se autoriza a los usuarios de FORD la siguiente medida del encauzador: 350mm hacia adelante respecto al eje pivot.

PESOS DEL AUTOMÓVIL

ARTÍCULO 65*:

DODGE CHEROKEE..................................1.317Kg 1.309 + 8 (lastre cámara)

TORINO CHEROKEE................................. 1.307Kg 1.299 + 8 (lastre cámara)

CHEVROLET............................................ 1.317Kg 1.309+ 8 (lastre cámara)

FORD FALCON.........................................1.297Kg 1.297 (antes era 1295 kg (1.287 + 8 (lastre cámara)

Se permite a los usuarios de FORD retirar el "lastre cámara" para lograr el peso mínimo establecido, pero en ningún caso el equipo y/o el piloto podrán oponerse a la instalación de la cámara oficial de la ACTC.