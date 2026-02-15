TC: histórico triunfo de Julián Santero y podio para Agustín Martínez

El Turismo Carretera vivió una jornada histórica en El Calafate del BMW M4 de Julián Santero en el debut del modelo de la marca alemana.

El Turismo Carretera vivió una jornada histórica en ocasión de la disputa de la primera fecha del campeonato 2026, que tuvo como escenario el autódromo de El Calafate, con la victoria del BMW M4 de Julián Santero en el debut del modelo de la marca alemana, que se convirtió en la séptima que logra ganar en la categoría

La victoria de Julián Santero

El mendocino largó 4º y ganó 3 posiciones en la 1ª vuelta al aprovechar la pelea por la punta que se dio entre Nicolás Moscardini (Ford Mustang) y Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang), integrantes de la 1ª fila, y a Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que partió 3º. El campeón 2024 emergió como líder de ese primer giro que tuvo 3 punteros y a partir de ahí se defendió con firmeza del ataque de Moscardini, en una Final accidentada que tuvo 4 reanudaciones por los ingresos del auto de seguridad.

“Este triunfo es un poco impensado, más allá de que uno siempre tiene buenas expectativas. El auto funcionó relativamente bien, pero se nos dieron todas las cosas a favor, tanto ayer (por el sábado) en la clasificación como de este domingo. En la Final tuve un poco de suerte, porque se pasaron los tres de adelante, hubo poco mérito mío…”, indicó Santero en Campeones Radio y AM590 Continental tras su 2ª victoria en El Calafate (había ganado en su inauguración, en 2023, también luego de largar 4º).

El auto ganador

El M4 ganador, que se construyó sobre una estructura Ford “0 km”, tuvo como primer responsable técnico a Braian Kissling, quien se desvinculó del equipo en los primeros días de enero. Con el auto todavía en el taller del Fispa Corse, la dirección técnica recayó entonces en el Ambrogio Racing, a cuyo taller viajará el M4 tras la victoria en Santa Cruz. El combo ganador se completó con los motores de Mauricio Candela.

Santero, que la temporada pasada no pudo ganar con el “1” de campeón en los laterales, cortó una racha de 18 carreras sin triunfos: el anterior había sido el 15 de septiembre de 2024 en San Luis, con un Ford Mustang. Ahora el representante de Mendoza suma 10 victorias en 116 Finales, con la particularidad de que lo consiguió con 4 marcas distintas: 6 con Ford, 2 con Torino, 1 con Dodge y 1 con BMW.

El autódromo “Enrique 'Quique' Freile” de El Calafate se confirma así como un circuito propicio para las primeras veces en el Turismo Carretera. Es que en el trazado santacruceño consiguieron su 1ª “pole position” Otto Fritzler (2023), el Dodge Challenger (2025) y Nicolás Moscardini (2026) y alcanzaron su 1ª victoria Tobías Martínez y el Torino NG (2024), Facundo Chapur (2025) y el BMW M4 (2026), inidcó Campeones.

En tanto, el paranaense Mariano Werner debió abandoar.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 7 y 8 de marzo en el autódromo de Viedma, provincia de Río Negro.