TC 2000: primera vez para Ignacio Montenegro

La primera gran señal del chubutense en el desarrollo de esta temporada la dio en la cita de Neuquén, donde logró su primera pole position en la categoría. Luego, tuvo un gran desempeño en la carrera de Rafaela, peleando la competencia final mano a mano con varios de los mejores pilotos del país y todos con mayor experiencia, en el circuito más veloz de Sudamérica y, finalmente, estas actuaciones desembocaron en la excelsa presentación que realizó este fin de semana.

Pues en esta cita de San Nicolás, primero obtuvo se segunda pole el sábado; para dar paso a su máxima expresión ayer domingo en la final que dominó de punta a punta y sin sobresaltos, más allá de un inesperado y agresivo ataque final de Agustín Canapino (Chevrolet), que tampoco logró inmutar a Montenegro que, con esta victoria, queda detrás de Mariano Altuna como el segundo piloto más joven (17 años 8 meses y 21 días) en la historia de la categoría en ganar una final, puesto que el bonaerense lo hizo con 17 años, 4 meses y 25 días en Trelew, en 1999.

“Las primeras vueltas el auto tenía un ritmo increíble, utilicé el push to pass en la primera vuelta parar alejarme de Agustín (Canapino), pero se vino sobre el final y no me lo esperaba para nada; por suerte pude hacer una gran diferencia para llegar tranquilos. Fue una final increíble”, dijo Montenegro luego de sellar su primer triunfo en el TC2000.

Por detrás del representante de la Patagonia Argentina y completando el podio, arribaron el ya citado Canapino, segundo, y otro joven talento, Jorge Barrio (Toyota), tercero.

En cuanto al campeonato, culminada esta octava fecha de la temporada, el líder es Pernía con 202 puntos, segundo Bernardo Llaver (Chevrolet) con 193 y tercero Julián Santero (Toyota), con 171.

La próxima fecha se realizará el fin de semana del 11 de septiembre en el Circuito San Juan-Villicum.

Por otra parte, la carrera de Fórmula Nacional, a 14 giros, la ganó el entrerriano Emiliano Stang, seguido por el oriundo de Dallas, Tiago Pernía, el pampeano Nicolás Suárez, el rosarino Thomás Pozner, el cordobés Brian Massa, y el bonaerense de Henderson, Andrés Brion.

Producción: Matías Russo.