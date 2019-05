Talleres Rojo ganó y logró subirse al podio

Se jugó el fin de semana la cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Dos Orillas Damas, que organizan la Asociación Paranaense y Santafesina de hockey sobre césped. A la punta de la Copa de Oro la sigue liderando El Quillá A junto a Banco de Santa Fe con 12 puntos; mientras que al tercer lugar del lote de los líderes escaló Talleres Rojo que venció en su cancha a Rowing Azul por 4 a 2 y sumó 7 puntos.

En la Copa de Plata sigue liderando en soledad el elenco rafaelino de CRAR (9 puntos) que se impuso ante Paracao en su jornada. Mientras que por la Copa de Bronce, Talleres Blanco es líder indiscutido con 10 puntos. En su presentación del sábado dio cuenta de Atlético Frank por 6 a 0.

Copa de Oro. En Santa Fe hubo choque de campeonas el pasado sábado. El Quillá A –últimas consagradas de la ASH– y Estudiantes Negro –desde el lado de la APH–; fue triunfo para las Tiburonas que se impusieron ante las Albinegras por 3-1.

A continuación todos los resultados:

Primera: Quillá A 3-CAE Negro 1; Talleres Rojo 4-Rowing Azul 2; Banco 2-Hípico 1; Santa Fe RC 1-La Salle 2.

Reserva: Quillá A 0-CAE Negro 0; Talleres Rojo 3-Rowing Azul 0; Banco 1-Hípico 1; Santa Fe Rugby 2-La Salle 3.

Sub 18: Quillá A 5-CAE Negro 2; Talleres Rojo 3-Rowing Azul 0; Banco 3-Hípico 0; Santa Fe RC 3-La Salle 0.

Sub 16: Quillá A 2-CAE Negro 4; Talleres Rojo 2-Rowing Azul 0; Banco 1-Hípico 0; Santa Fe RC 2-La Salle 0.

Sub 14: Quillá A 0-CAE Negro a; Talleres Rojo 3-Rowing Azul 1; Banco 3-Hípico 0; Santa Fe RC 4-La Salle 0.

Sub 12: Quillá A 1-CAE Negro 2; Talleres Rojo 1-Rowing Azul 0; Banco 6-Hípico 0; Santa Fe Rugby 0-La Salle 0.

Posiciones: Primera: 1°) Quillá A, 12 puntos; 2°) Banco Provincial, 12; 3°) Talleres Rojo, 7. Reserva: 1°) Quillá A, 10 puntos; 2°) Santa Fe RC, 9; 3°) La Salle, 9. Sub 18: 1°) Quillá A, 12 puntos; 2°) Banco, 9; 3°) Estudiantes Negro, 9. Sub 16: 1°) Estudiantes Negro, 12 puntos; 2°) Talleres Rojo, 7; 3°) Banco, 7. Sub 14: 1°) Santa Fe Rugby, 9; 2°) El Quillá A, 9; 3°) Talleres Rojo, 8. Sub 12: 1°) Estudiantes Negro, 10 puntos; 2°) Santa Fe Rugby, 8 y 3°) El Quillá A, 7.

Copa de Plata. CRAR aprovechó los empates de Alma Juniors y CRAI para mandar en soledad en la Copa de Plata (con un partido menos). Recibió a Paracao y la línea rafaelina no dejó dudas y goleó 4-0.

A continuación todos los resultados registrados:

Primera: UNL 0-Alma 0; CAE Blanco 1-CRAI 1; Universitario 1-Paraná Hockey 1; CRAR 4-Paracao 0.

Reserva: Unión Agrarios Cerrito 0-Alma 1; CAE Blanco 0-CRAI 3; Universitario 2-Paraná Hockey 4; CRAR 0-Paracao 1.

Sub 18: Unión Agrarios Cerrito 0-Alma 8; CAE Blanco 0-CRAI 0; Universitario 0-Paraná Hockey 2; CRAR 2-Paracao 1.

Sub 16: Unión Agrarios Cerrito 1-Alma 8; CAE Blanco 1-CRAI 0; Universitario 0-Paraná Hockey 7; CRAR 1-Paracao 4.

Sub 14: Unión Agrarios Cerrito 1-Alma 1; CAE Blanco 0-CRAI 2; Universitario 0-Paraná Hockey 4; CRAR 1-Paracao 6.

Sub 12: Unión Agrarios Cerrito 1-Alma 2; CAE Blanco 0-CRAI 4; Universitario 0-Paraná Hockey 0; CRAR 0-Paracao 2.

Posiciones: Primera: 1°) Círculo Rafaelino de Rugby, 9 puntos; 2°) Alma Juniors, 7 y 3°) CRAI, 7. Reserva: 1°) CRAI, 12 puntos; 2°) Paracao, 10 y 3°) Paraná Hockey, 9. Sub 18: 1°) Alma Juniors, 10; 2°) Paraná Hockey, 9 y 3°) CRAR, 7. Sub 16: 1°) Alma Juniors, 12; 2°) Paracao, 9 y 3°) Paraná Hockey, 7. Sub 14: 1°) Paracao, 12 puntos; 2°) Alma Juniors, 10 y 3°) Unión Agrarios Cerrito, 10. Sub 12: 1°) Alma Juniors, 12; 2°) CRAI, 12 y 3°) Unión Agrarios Cerrito, 7.

Copa de Bronce. A continuación se detallan los resultados registrados en las distintas divisiones.

Primera: Talleres Blanco 6-Franck 0; El Quillá B 1-Argentino 1; Colón 1-Capibá RC 1 y Tilcara 2-25 de Mayo de Victoria 1.

Reserva: Talleres Blanco 0-Franck 1; El Quillá B 5-Argentino 1; Colón 0-Capibá 2 y Tilcara 0-Ciencias Económicas 2.

Sub 18: Talleres Blanco 0-Franck 4; Colón 1-Rowing Blanco 0.

Sub 16: Talleres Blanco 1-Franck 4; Colón 3-Rowing Blanco 1; Tilcara 2-San Benito 6; El Quillá B 1-Argentino 0.

Sub 14: Talleres Blanco 0-Franck 1; Colón 2-Rowing Blanco 0; Tilcara 0-San Benito 5; El Quillá B 2-Argentino 1.

Sub 12: Colón 4-Rowing Blanco 0; Tilcara 0-San Benito 0.

Posiciones: Primera: 1°) Talleres Blanco, 10 puntos; 2°) El Quillá B, 7 y 3°) Argentino de San Carlos, 5. Reserva: 1°) El Quillá B, 7; 2°) Talleres Blanco, 7; 3°) Atlético Franck, 6. Sub 18: 1°) Colón, 6 puntos; 2°) Atlético Franck, 3 y 3°) Tilcara, 3. Sub 16: 1°) Atlético Franck, 7 puntos; 2°) San Benito, 6 y 3°) Colón, 5. Sub 14: 1°) Colón, 7 puntos; 2°) Atlético Franck, 7 y 3°) San Benito, 6. Sub 12: 1°) Rowing Blanco, 4; 2°) Talleres Blanco, 3 y 3°) Colón, 3.













Interasociaciones de Caballeros





Los Caballeros también jugaron el domingo. Fue en el marco de la tercera fecha del Torneo Interasociaciones donde se enfrentan equipos de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. A continuación los marcadores registrados en las distintas categorías: Primera: Paracao 0-Rowing 2; Estudiantes 2-Jockey Club 7; Universitario de Rosario 3-Talleres Blanco 0; Provincial de Rosario 0-El Quillá 2. Reserva: 25 de Mayo de Victoria 0-Rowing 6; República de Italia de Concepción del Uruguay 1-Jockey 3; Universitario 6-Talleres Blanco 0; Provincial 1-La Salle 5. Sub 18: Universitario 6-Talleres Blanco 0; Provincial 1-Combinado de la Asociación Santafesina 0. Sub 15: Paracao 0-Rowing 0; Estudiantes 0-Jockey 3; Universitario 4-Talleres Blanco 1.