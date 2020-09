Talleres: nuevo piso para el básquet

Por iniciativa de la Subcomisión de Básquet Masculino y con un gran esfuerzo mancomunado de las distintas disciplinas que utilizan el gimnasio cerrado, el Club Atlético Talleres de Paraná comenzó ayer con los trabajos de reparación total del piso deportivo de la cancha de básquet y de esta forma presentará una cara diferente para las venideras competencias.

Los trabajos consistirán en desmantelar completamente la estructura existente, realizar una revisión del piso y descartar todo el material que se encuentre en mal estado por el deterioro lógico del paso del tiempo y la humedad. En tanto que las maderas que reúnan la calidad suficiente se destinarán al campo de juego. Luego será tiempo del marcado y posterior pintado, impermeabilizado y laqueado con materiales especiales para el uso de la práctica del básquet y así logrando un acabado perfecto para jugar.

Hay que destacar que todo el contorno se conformará con madera de pino y se adicionarán cien metros cuadrados a la cancha utilizando la madera de menor calidad recuperada para extender los espacios de entrenamientos de los distintos equipos. “Desde hace algún tiempo venimos soñando juntos la realización del piso deportivo en la totalidad de nuestro estadio. Las disciplinas prosperan en todos los aspectos y se incorporan nuevos grupos, se agranda la familia y nuestra cancha nos queda chica. Realizamos las consultas para conocer los pasos a seguir y las respuestas tuvieron un sabor agridulce; los costos de una cancha nueva son inalcanzables”, expresó Raúl Montenegro, presidente de la Subcomisión de Básquet Masculino

Por otra parte, el dirigente agregó que “el diagnóstico sobre el estado de nuestra cancha y su estructura fue demoledor. Así fue surgiendo una propuesta factible de llevar a cabo con el trabajo de todos en forma inmediata dado que la empresa encargada de la remodelación acaba de terminar otros trabajos en Paraná”.

Tres operarios trabajarán durante treinta días consecutivos en las instalaciones del club bajo todos los protocolos de seguridad e higiene sanitaria. De esta manera la entidad paranaense no se quedó quieta y realizará obras de mejoramiento de algunos deportes, que no están funcionando por estar en pandemia. El básquet es uno de los deportes a nivel conjunto que no ha vuelto y tampoco tiene fecha de regreso. Pero los chicos saben que cuando regresen a su amado club tendrán el mejor piso para entrenar a diario. Un trabajo en plena cuarentena.