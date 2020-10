Suspendieron la maratón Santa Fe-Coronda

“Se complica cada vez más la realización de estos grandes eventos ya sea por tema económico, sanitario o por la altura del río. Estamos bastante tristes por la determinación, no porque no sea razonable, sino por no poderle dar a la gente y a los nadadores la posibilidad de una nueva maratón. Pero es la realidad que nos toca vivir y esperamos que a futuro cuando se den las condiciones podamos volver con el evento que más allá de la competencia es parte de la cultura” detalló Micozzi.

Con esta decisión, los dos Maratones Acuáticos FINA 2020 que iban a llevarse a cabo en nuestro país - Maratón Acuático Internacional Ciudad de Rosario y Maratón Acuática Internacional Santa Fe – Coronda, previstos para los días 7 y 15 de noviembre, respectivamente - han sido cancelados por el ente rector de la natación, al igual que el resto del Circuito Mundial de la disciplina.

“Al momento no se ha recibido ninguna noticia oficial FINA con vistas a la programación de los Circuitos Mundiales 2021 de la especialidad, como tampoco los comités organizadores han tomado decisión alguna al respecto, a la espera de la evolución de la pandemia” finalizaron desde la organización.