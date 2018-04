Suspenden un torneo por mordida de tiburón

La nueva víctima es Jason Longgrass, de 41 años, quien sufrió una pequeña mordida en su muslo derecho por parte de un tiburón blanco. Además, su tabla también fue mordido por el portentoso animal.





Cabe recordar que esta es la segunda persona que resulta herida en los últimos días, luego de que se registrara el ataque al hijo del ex Puma Alejandro Chiquito Travaglini, el surfer argentino, Alejandro Travaglini, 37 años, quien sufrió graves heridas en ambas piernas luego de haber luchado cuerpo a cuerpo con un tiburón.





Por último las autoridades habían prohibido ingresar al agua, pero el surfista Longgrass asegura que no conocía la prohibición. Por suerte, sus heridas no revistieron gravedad y no tuvo que ser trasladado a un centro médico, ante la consulta de la prensa dijo que tiene suerte de estar vivo.

El torneo de surf "The World Surg League", uno de los más importantes del mundo en esta disciplina, el cual se realizó en Australia fue suspendido por dos ataques de tiburón. Según comentaron los organizadores a medios locales la competencia se canceló porque estos animales están "activamente agresivos".