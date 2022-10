Supercopa Aclav: Ciudad y UPCN los finalistas

En el torneo que le pone inicio formal a la temporada 2022/2023 de la LVA RUS, Muni mostró firmeza y cualidades ante un rival que fue de menor a mayor. En los primeros sets, Policial se quebró a mediados de capítulo y Ciudad pudo cerrar con comodidad, pero en el tercer chico el representante de Formosa mantuvo el palo a palo hasta el 23 iguales, momento en que el saque de Facundo Conte hizo mella y permitió el paso final de su equipo hacia la victoria.

En su debut absoluto en la máxima categoría masculina del vóley de clubes, Conte anotó 10 puntos y fue uno de los baluartes del ganador, lo mismo que Mauro Zelayeta, otro de los refuerzos albicelestes para esta temporada y que aportó 19 conquistas. Del lado de Policial, el máximo anotador fue el brasileño Cristiano Dos Santos, con 12 apariciones.

https://twitter.com/AndresPando_/status/1583842661257334784 Después de 15 años dando vueltas por el mundo, Facu Conte regresó al país y debutó oficialmente con Ciudad, su primer club. Mucha emoción en el 3-0 a Policial por la Supercopa en Mar del Plata. A disfrutarlo. #Vóley



Por su parte, UPCN se enfrentó a Once Unidos por la segunda plaza en la final de este domingo, donde el conjunto sanjuanino fue ampliamente superior ganando por 3 a 0 con parciales 25-14, 25-19 y 25-21.

UCPN trató de imponer su juego desde un principio frente a un rival que fue de menos a más a lo largo del partido, durante el primer sets no tuvo problemas para controlarlo con un Poglajen encendido en su debut y su vuelta al vóleibol argentino. Por su parte el equipo bonaerense intentó seguirle el ritmo, algo que no consiguió hasta el tercer set donde por momentos estuvo arriba en el marcador pero no le alcanzó para poner en aprietos al equipo dirigido por Fabián Armoa.