Superclásico: Marcos Rojo no terminó la práctica en Boca

En principio, la zona afectada no sería la misma de su reciente lesión y no correría riesgo su presencia en el duelo ante River del próximo fin de semana (domingo desde las 17 en el estadio Alberto J. Armando, con arbitraje de Darío Herrera). No obstante, Hugo Ibarra seguirá de cerca la evolución del ex Manchester United, que apostó a estar en plenitud desde lo físico en el derby ante el Millonario.