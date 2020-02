SUP Paraná dejó su marca en Bariloche

La bonita ciudad de Bariloche fue testigo de la primera fecha del Circuito Nacional de la Asociación de Surf Argentino (ASA). Las aguas del Lago Moreno recibieron a 200 deportistas de todas partes de la Argentina en lo que fue la sexta edición del Patagonia Sup Race Llao LLao 14k y allí hubo riders paranaenses que dejaron bien en alto la Escuela SUP Paraná. En el hotel Llao Llao y en la distancia de Race Maratón, el supista paranaense y mundialista Francisco Giusti ganó nuevamente la Patagonia Sup Race al igual que la temporada pasada. Entre las damas se destacó la victoria de la mundialista Juliette Duhaime, de gran momento en la disciplina y representante de la escuela entrerriana.

Giusti y Duhaime hablaron con Ovación y repasaron este gran arranque de temporada en el Argentino de SUP. “Las sensaciones son muy buenas. Fue un viaje lindo, pero largo. Fuimos 10 de SUP Paraná. Ocho lo hicimos por tierra en mi camioneta con siete tablas y los otros fueron en un auto con dos tablas. Juliette viajó en avión con una amiga de Estados Unidos”, contó Pancho, y continuó: “Allá la carrera fue genial. Correr esa carrera es lo más. En el mundo entero la siguen por el lugar más que nada. La siguen en vivo y hasta se cruzan muchos chilenos a correrla”. Respecto de su producción, Giusti analizó: “Mi carrera fue una carrera tranquila.

La hice así porque sabía que por la tarde se corrían los Sprint, que son 200 metros y también los gané. La verdad que quería dejar todo ahí. Fui al ritmo del local y ahí íbamos en grupo con otros chicos. Éramos cuatro hasta más de la mitad de la carrera porque luego me despegué, aceleré y terminé ganando. Después en los Sprint eran series de seis y acá éramos tres paranaenses”.

Cabe destacar además el papel realizado por el juvenil Rodrigo Ramírez. El de Paraná fue el mejor de todos y triunfó en Junior Maratón. “Rodri la rompió todas. Acá está el próximo mundialista, así nomás te lo digo”, afirmó Giusti. Respecto de la representación que tuvo su Escuela, Pancho comentó: “En la carrera larga Exequiel Canosa fue quinto, Juan Riboldi ganó en Master y fue sexto en la General, Franco Grzelak fue séptimo en la General y segundo en Master y Germán Garro fue tercero en su categoría, así que muy contentos, re bien la verdad. Fue un viaje muy positivo”. La norte - americana, pero paranaense por adopción, no ocultó su alegría por el logro obtenido. “La verdad que la fecha estuvo muy buena y pude salir primera en larga distancia y Sprint. Además quedé octava en la General. La carrera de larga distancia fue muy divertida y fue la vez que más la disfruté. Es la tercera vez que vengo a esta fecha”, dijo y aseguró: “Para mí fue un gran logro ganarla porque la primera vez que vine salí octava y la segunda vez fui segunda. Estoy muy contenta. Fue una carrera hermosa porque remamos al lado de las montañas y el agua estaba divina. En una parte se veía el fondo. Todo muy lindo”.