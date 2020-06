SUP: "La decisión me dio muchísima impotencia"

El Stand Up Paddle (SUP) fue uno de los deportes individuales que habían logrado la habilitación en Paraná y pudo regresar con los entrenamientos en la zona del Balneario Municipal. Pero lamentablemente para ellos esa decisión dio marcha atrás la semana pasada por los casos de Covid-19 que se registraron en la capital entrerriana.

De este modo los riders debieron guardarse nuevamente en sus hogares y esperar nuevas indicaciones por parte de las autoridades. El golpe fue duro para los supistas y así lo dejó plasmado Juliette Duhaime, la norteamericana, pero paranaense por adopción que es parte de la Escuela SUP Paraná y que habló del tema con Ovación mientras diagramaba un nuevo entrenamiento, pero ahora otra vez desde su casa.

—¿Cómo tomaste el retroceso de la actividad?

—Para mí fue re chocante, ya que venía metiéndole con todo a los entrenamientos en el agua nuevamente después de tantos días de encierro que tuvimos y de repente nos dijeron que otra vez no podíamos salir. La decisión me dio muchísima impotencia. Para un deportista, ver cómo tu rival sigue entrenando y vos no, te genera algo por dentro que es súper difícil de tolerar. Pero bueno, mientras tanto voy a seguir entrenando lo físico acá en casa y mantenerme positiva de que pronto podamos volver a remar.

—¿Estás de acuerdo o desacuerdo con la medida?

—Estoy en desacuerdo que no dejen que realicemos actividades físicas individuales ya que hacer deporte o cualquier actividad física te ayuda fortalecer tu sistema inmunológico. Y si tenemos un sistema inmunológico fuerte, tenemos menos chances de agarrar cualquier virus

—¿Cómo vas a retomar el entrenamiento en casa?

—Seguiré entrenando toda la parte física y mental que pueda hacer acá en casa, siguiendo una rutina específica donde trabajo la fuerza, resistencia y siempre acompaño con unos estiramientos tipo yoga.

SUP 1 (Gentileza Juliette Duhaime).jpg

—¿Qué metas tenías para este año y observás que se van complicando por la pandemia viral? —Antes de la pandemia estaba por agarrar todas mis cosas e irme a vivir a California y si se daban las cosas, luego a Hawai donde tengo unos amigos que me esperan con los brazos abiertos. Allí tenía pensado competir en varias carreras que se realizan por esos lados y ver hacia dónde se encamina mi futuro en este deporte. También tenía en vistas ir al Mundial a fin del año para representar a la Celeste y Blanca nuevamente, pero no creo que se haga. Así que para mí este año es como que ya está perdido. Lo tomaré para prepararme para competir con todo por el mundo en 2021.

—Podés darle un mensaje para tus compañeros de la Escuela SUP Paraná en este momento.

—A no desmotivarse riders. Tomemos este tiempo para agradecer todo lo que tenemos y también informarnos e informar a otros de cómo podemos mantenernos fuertes, sanos y con las defensas bien arriba para volver al agua nuevamente.

Su éxito en el Argentino.

En febrero las aguas del Lago Moreno, en San Carlos de Bariloche, recibieron a 200 deportistas de todas partes de la Argentina en lo que fue la sexta edición del Patagonia Sup Race Llao LLao 14K correspondiente al Campeonato Argentino. Allí Juliette Duhaime, de SUP Paraná, alcanzó el triunfo entre las Damas dejando en claro su gran momento en la disciplina. Esa fue la primera fecha y el segundo acto, cuando todo vuelva a la normalidad se correrá en Mar del Plata. Todo dependerá de la evolución de la pandemia en nuestro país.