Sumó varios puntos en el Reino Unido

El entrerriano Pablo Donati (federalense, pero diamantino por adopción) está pegando la vuelta a su tierra natal procedente de Inglaterra y Gales, donde pudo ser parte, una vez más, del circuito internacional de footgolf que suma puntos para lo que será el próximo Mundial de Japón en 2020. En Londres terminó noveno y finalizó quinto en Gales. Antes de subirse al avión habló con Ovación respecto de sus producciones y los pasos a seguir de ahora en más.

“Jugué el Major de Londres que se jugó en el Magnolia Park y fue un torneo que repartió 1.000 puntos para el ránking mundial. En ese torneo salí noveno, Footgolf y después me fui a jugar a Gales, donde jugué un FIFG 250 y terminé en el quinto lugar. Todos los torneos los hice junto con los mejores jugadores del mundo que siempre están presentes”, contó Donatti, y agregó respecto de la delegación nacional: “Fuimos ocho argentinos a jugar tanto en Inglaterra como en Gales y estuvo el campeón mundial Matías Perrone, que es argentino, ganador del último Mundial, así que muy contento por todo”.

La meta de Donatti es abrochar la clasificación para la próxima cita ecuménica que es en Japón. Para ello debe seguir sumando puntos. “La idea es clasificar al Mundial, sumar la mayor cantidad de puntos para fin de año, cerca del mes de noviembre. Yo en la categoría Senior necesito 2.000 puntos para poder ir al Mundial y tengo 1.200 puntos. Seguiré compitiendo de acá a fin de año tratando de sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder ir al Mundial que se hace en La agenda está cargada para Pablo cuando pise sueño argentino. De este modo la repasó: “Se viene el fin de semana Mar del Plata con dos días de juego, luego hay un FIFG 100 en Libertador San Martín, donde habrá jugadores de toda la Argentina con gran nivel, eso es el 22 de septiembre. Luego voy a jugar la final de la Liga Nacional para tratar de salir campeón argentino tanto en Libre como en Senior. Voy tercero en la tabla de posiciones. Eso será en San Luis el 12, 13 y 14 de octubre”, sostuvo en referencia a la Liga Nacional, pero claro, el entrerriano no descuida el plano internacional: “Después el 18, 19 y 20 pienso viajar a México y jugar el certamen de Acapulco donde intentaré clasificar al Mundial y ya en noviembre, el último fin de semana, pienso jugar el FIFG 1000 que se juega en Argentina en la cancha de Praderas, en Luján en una cancha de nivel uno del mundo y ahí, si no estoy clasificado para el Mundial, con los puntos que da ese torneo que son 1.000 puntos ya me meteré para el Mundial si Dios quiere para el año que viene. Esa es la meta para este año. Quiero salir campeón de la Liga Profesional de Argentina, donde quedan dos fechas y tratar de ganar el Mayor 1000 de Argentina. Esa es la meta más cercana”, cerróoctubre de 2020. Ahora sigue la gira por Argentina, Uruguay, Brasil y posiblemente un FIFG 500 en México que se juega en Acapulco del 17 al 20 de octubre”.