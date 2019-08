"Sumar otro título es muy importante"

Atlanta United, de Estados Unidos, ganó la Copa de Campeones al superar el miércoles al América de México, por 3 a 2, en un partido celebrado en el MercedezBenz Stadium de Atlanta.

El elenco estadounidense cuenta con los argentinos Gonzalo Martínez, Leandro González Pirez, Franco Escobar, Ezequiel Barcos, Héctor Villalba y Eric Remedi. El mediocampista paranaense habló ayer con UNO luego de sumar su segundo título con la poderosa franquicia y se mostró muy “feliz”.

“La verdad que sumar otro título es algo muy importante que me genera mucha alegría. Estoy Fútbol muy contento y obviamente es difícil estando afuera porque me moría de ganas por jugar”.

El ex-Banfield confesó que de afuera se sufre mucho, pero al mismo tiempo señaló que disfrutó del buen juego de sus compañeros. “De afuera se vive con muchísimo más nervios que jugando, pero lo disfruté mucho porque el equipo jugó muy bien. Tenía muchas ganas, pero la distensión en el cuádriceps del partido anterior no me dejó; no pude estar así que apoyé desde afuera”.

Al mismo tiempo manifestó que siente muy bien en el club donde se fue a mediados del año pasado y dijo que ahora van por otra Copa. “Estoy muy cómodo en el club. Es un gran club y siempre me trataron de maravillas. Tenemos todas las comodidades del mundo y no le podemos reprochar nada. Es el tercer año del club y ya tenemos dos copas y el 27 de este mes jugamos la final de la Open Cup que un trofeo muy importante para nosotros porque te vuelve a meter en la Concachampions del año que viene. Es muy positivo para nosotros, así que estamos con ganas y esperamos esa final”, relató el jugador que debutara en Primera con la camiseta de Banfield y que marcara el gol de su equipo en las semifinales ante Orlando.

Al mismo tiempo indicó que se siente muy contenido por el grupo de argentinos y adelantó que ya maneja un poco “mejor” el inglés. “Con los chicos me siento muy bien. Somos varios latinos, más seis argentino, más Josef Martínez que es Venezolano. Y después con los americanos me llevo muy bien. De a poco el inglés va mejorando y ya puedo tener una charla, cortita o breve, pero mucho mejor que en el comienzo. El ser jodón e insoportable me hace unirme más con los chicos. Así que por ese lado no me puedo quejar, es increíble. Y repito, van tres años y ya salimos campeones de la MLS, ganamos la Copa, tenemos una final y estamos segundo en nuestra Conferencia”, resumió sobre su gran presente.

Remedi no se conforma y habló de lo que viene. “Ojalá pueda seguir ganando cosas, compitiendo en lo más alto de la MLS y la Concachampions. Demostramos que estamos a la par de la Liga Mexicana. Quiero seguir compitiendo y nos toca definir en nuestra cancha contra Minnesota, así que sería muy importante poder ganar y después llegar los más lejos en la MLS”, sentenció.