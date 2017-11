Sufrió un infarto en pleno combate y fue resucitado

Posteriormente y ya más lúcido, Hancok se expresó en su cuenta de Face: "Morí en la jaula. pero estoy bien. Gracias a todos. Mi corazón se paró y tuve una insuficiencia renal. Me hicieron reanimación cardiopulmonar, me aplicaron desfibrilador dos veces y me trajeron de vuelta. Todavía no entiendo bien qué pasó".





"El Doctor dice que no debería luchar de nuevo, estoy roto. Supongo que me quedará ser entrenador a partir de ahora", agregó en una situación que no hizo otra cosa que avisarle que ya es fin de dedicarse a otra cosa. Si bien es cierto que este deporte es su gran pasión, su familia también lo es.





