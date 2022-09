"Sueño con llegar a la Selección Argentina"

Lorenzo Rizzi 1.jpg Lorenzo Rizzi Bauer, a principios de septiembre nadó en 400 combinados y se quedó con el récord provincial tras lograr un tiempo de 5 minutos y 7 segundos. Juan Manuel Hernández / UNO

En relación al récord obtenido en el torneo realizado en Paracao, el adolescente aseguró que “no se lo esperaba”. “Es algo nuevo para mi. Estoy muy contento. Nunca me lo esperé”, agregó.

Lorenzo eligió la natación por sobre otros deporte caratulados “más populares”. Como es el caso del fútbol, básquet, entre otros. “Cuando aprendí a nadar no tenía ganas (risas). No me interesaba nadar hasta que me centré más en el deporte. Empecé a conocerlo más, me gustó mucho y comencé a disfrutarlo”.

“Yo lo que intento es ir cada vez más adelante. Me mido con gente que es más fuerte. Intento seguirlos e igualarlos”, aseguró Lorenzo con respecto a sus objetivos personales.

La Albiceleste

Lorenzo, como la gran mayoría de los deportistas, tiene un objetivo en claro. Vestir la camiseta de la Selección. “Mi sueño es estar en la Selección Argentina. Ojalá se me de la posibilidad en algún momento de representar a mi país y, por que no, poder disputar un juego olímpico”, sinceró el nadador.

UNO , además dialogó con su entrenador, Joaquín Méndez, sobre las primeras armas, el presente de Lorenzo y lo que se viene por delante en el calendario deportivo. “Lorenzo arrancó a entrenar conmigo a fines de 2017, principios de 2018. En ese momento tenía 8 años. En primera instancia, se les enseña todo lo que tiene que ver con el deporte. Luego, al estar tanto tiempo con los chicos, los profes tratamos de colaborar con la casa en la formación de los deportistas como personas. Desde nuestro lado les inculcamos valores y herramientas que podrá usar más adelante o aplicar a medida que pase el tiempo”, dejó en claro Joaquín Méndez.

“Busco que se divierta adentro del agua. Lorenzo tiene mucho talento y quiero que nade la mayor cantidad de metros posibles sin que se de cuenta”, agregó el entrenador.

“Desde chicos, la enseñanza que uno les brinda es a partir de la humildad y el trabajo duro. Si ellos se tienden a desviar de ese camino, mediante una mera conversación los traes devuelta. Que vean el esfuerzo que hacen todos para que ellos puedan estar en donde están”, destacó el entrenador.

El récord

Lorenzo Rizzi Breuer compitió en 400 metros combinados y consiguió el récord provincial en las piletas de Paracao. “Él venía acercándose en competencias anteriores al récord provincial y en este torneo lo encontramos de casualidad”, dijo y agregó: “En realidad, nosotros nos estábamos preparando para competir en el Seleccionado de la región centro. El foco del objetivo era en esa competencia y se terminó dando antes, entonces eso quiere decir que está la expectativa de que el pueda seguir bajando ese récord personal”.

En relación a las sensaciones de haber conseguido el récord provincial, Méndez aseguró que “en primer momento no sabían nada”. “Recuerdo que fui a la mesa de control a preguntar por el récord que había hasta ese momento. Detallaron los tiempos y comunicaron durante la competencia que Lorenzo hizo récord provincial”, recordó.

“Al enterarse, los demás compañeros lo abrazaron y festejaron con el”, finalizó el entrenador.