Suárez y Catena rumbo al Nacional

De la mano de Wenceslao Mansilla, los púgiles paranaenses Franco Catena y Jairo Suárez sacaron pasajes para el Nacional que se desarrollará el mes próximo en suelo sanjuanino. Los boxeadores ganaron esta oportunidad después de haber dejado una gran imagen en el Regional Eliminatorio que se desarrolló días pasados en el club Palma Juniors y que tuvo el seguimiento de cerca de Ezequiel Luciani, quien se encarga de llevar adelante este deporte en una entidad que volvió a tener una velada después de mucho tiempo.





"La verdad que estoy muy satisfecho no sólo con los resultados sino con el desarrollo, con lo que fue la previa, el entrenamiento y demás. Todo eso se vio reflejado en el resultado y eso me pone muy contento más allá de lo que es ganar un Regional y acceder a un Argentino", contó Peligro Mansilla, boxeador profesional, pero desde hace un tiempo el entrenador de los entrerrianos que son parte del Team Peligro.





Mansilla, un trotamundos en materia de escenarios, destacó el hecho que una entidad como el Palma vuelva a convocar en una noche de puños apretados.





"Creo que tiene mucho que ver de que todas las personas que rodean el boxeo están pensando en reactivar el deporte. Todos sabemos que el boxeo es u deporte y un espectáculo y Paraná es una plaza que nunca falla para las veladas boxísticas. Entonces es muy bueno que tanto de un lado como del otro se pongan de acuerdo para poder trabajar y que no sólo se haga en un mismo lugar siempre. Sabemos que Roque Romero Gastaldo tiene un lugar simbólico como Ministerio, pero es el único y no está bien que sea el único. Está bueno que se empiecen a despertar distintos lugares para poder tener competencia y regularidad con la veladas. Está bueno ir a ver boxeo", dijo.





Mirando el Nacional, el coach contó: "Es en noviembre, pero no tenemos la fecha exacta. Yo creo que les va a ir muy bien porque es una experiencia que deben disfrutar porque es algo que no todos los boxeadores pueden experimentar. Se van a encontrar con buenos rivales y un gran nivel y ellos ya demostraron que están a un gran nivel, demostraron que se ganaron su lugar en el campeonato y eso es muy meritorio para ellos. Sólo queda llegar en las mejores condiciones físicas y técnicas para poder pensar en ganar el campeonato".





CATENA. Franco Catena fue uno de los púgiles que abrazó la clasificación. "Yo tuve la posibilidad de pelear sólo con Santa Fe porque Córdoba no tenía un representante en mi categoría. La verdad es que me sentí muy bien y muy nervioso. No esperaba tener esta oportunidad tan pronto y con tan pocas peleas ir a un Argentino donde voy a enfrentarme con buenos boxeadores. Subí e intenté disfrutarlo más allá de los nervios que por ahí se complica. Salió un buen resultado que es muy importante", analizó y se metió en el Nacional de San Juan: "Las expectativas siempre son altas. Uno nunca a ver que pasa vamos a ir a dejar todo. Obviamente que vamos a dar lo mejor".

"Me gustó mucho y la verdad que el nivel que hubo me sorprendió mucho. Fui a muchos festivales y noté mucha diferencia eh la calidad de los boxeadores. Eso está bueno porque pudimos ser parte de eso", cerró haciendo referencia del nivel que tuvo el Regional.

SUÁREZ. Jairo tuvo dos combates y los sacó adelante a los dos. "Tuve que pelear el sábado y el domingo y la verdad como era un Regional y yo pase de hacer tres peleas a meter dos en un fin de semana. Para mi estuvo buenísimo porque de la parte física venía bien. Entrenamos duro con Franco y fuimos a Santa Fe. Chito Retamar me dio una mano en la parte de manopleo y eso estuvo bueno. Llegamos muy bien en lo físico".

"A partir del lunes arranqué normal con la preparación física en el gimnasio y vamos a meterle a pleno", sentenció pensando en la cita argentina.





El rugbier boxeador dio el sí

19f2.jpg



Jairo Suárez contrajo matrimonio con Ana María Patat. "Me casé porque quise y ahora tengo señora. La verdad que bien, pero es raro. Jairo está feliz", disparó entre risas el pintoresco boxeador y jugador del CAE.