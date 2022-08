Stand Up Paddle. El Nacional fue un éxito rotundo

Con el auspicio de Diario UNO se desarrolló el último fin de semana en Paraná la cuarta fecha del Nacional de Stand Up Paddle (SUP). Unos 150 riders, de distintos puntos del país, se dieron cita en la Escuela SUP Paraná para correr en cada una de las categorías presentes. El balance es extremadamente positivo ya que durante tres días la costanera paranaense se vistió de fiesta con una disciplina que sigue sumando adeptos en la ciudad.