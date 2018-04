Sportivo va por el pase a la final

Sportivo Urquiza visitará hoy a Náutico El Quillá de Santa Fe en el encuentro decisivo de una de las semifinales del Torneo Federal C , Región Litoral Sur Ascenso del Paraná. El cotejo se disputará desde las 16.30 en el predio Fraternidad Deportiva y contará con el arbitraje de Gonzalo Ferrari, de Santa Fe. En la ida igualaron 0 a 0. En caso de persistir la paridad al término de los 90 minutos la serie se definirá a través de remates desde el punto penal.

La V Azulada está realizando una campaña histórico. El hecho de haber ingresado en semifinales logró superar su mejor performance en un certamen nacional. El elenco dirigido por Gustavo Romero quiere escribir un nuevo capítulo y se ilusiona con acceder a la última instancia del campeonato.

En la ida no hubo diferencias. Sportivo Urquiza no capitalizó su localía y se conformó con igualar 0 a 0. Hoy no tendrá una empresa para nada sencilla. El Tiburón se hizo fuerte en el escenario donde oficia de anfitrión,dado que en ese campo de juego celebró cuatro victorias en idéntica cantidad de presentaciones. Sus víctimas fueron Colón de San Justo, Sanjustino, Ferro DHO de San Cristobal y Argentino de Frank.

En relación al equipo que comenzó la serie el conjunto de La Floresta presentará una variante obligada por la expulsión a Maximiliano Rueda. En su lugar ingresará Emanuel Velázquez. Además, el DT determinó el ingreso de Nicolás Ramírez por Leandro Ramos, por cuestión táctica.

De esta manera, el 11 inicial de la V Azulada sería el siguiente: Gustavo Vergara; Fabricio Sibulosfky, Gerall Hernández, Emanuel Velázquez y Osvaldo Rodríguez: Matías Martínez, Nicolás Ramírez y Jonathan Salva; Ángel Albornoz, Cristián Villaverde y Killian Garay.

En el banco de suplentes regresará Roque Vallejo, quien ocupará la vacante producida por la lesión que sufrió entre semana Gastón Sturtz. Los restantes jugadores de recambio que tendrá Gustavo Romero serán Maximiliano Larrea, Exequiel Maidana, Daniel Jara y Leandro Ramos.

El ganador de esta serie se medirá en la final con el vencedor del cruce entre Arroyo Seco A.C y Atlético Carcarañá. Este encuentro se disputará el domingo a partir de las 18 y tendrá a Rodrigo Lezcano Garcilano, de la Liga de Victoria, como juez principal.

En el primer juego Atlético se impuso por un categórico 3 a 0. De esta manera avanzará de instancia hasta sufriendo una derrota por dos tantos de distancia.





Las llaves del otro sector





Los encuentros de la Región Litoral Sur, ascenso Entre Ríos, se disputarán mañana. Desde las 11 Unión Agrarios Cerrito recibirá a Colegiales de Concordia. UAC se impuso 2 a 1 en la ida. Mientras que a las 20 jugarán Juventud Urdinarrain-Atlético Gualeguay de Villaguay. En el primer juego fue victoria para el elenco del sur por 2 a 1.