Sportivo Urquiza está listo para salir a jugar

Sportivo trabaja desde hace 15 días en el armado del plantel y del 11 ideal para el encuentro ante Atlético Paraná, el primero de la Zona 2 de la Región Litoral Sur, que será el domingo desde las 17, según dieron a conocer desde la entidad.

Gustavo Romero, que por otro año más sigue al mando del equipo, busca el mejor esquema para enfrentar a uno de los candidatos de la zona. El DT planificó un amistoso contra jugadores libres de la capital entrerriana para ir puliendo detalles en el posible plantel que iría desde el arranque y donde también se sumaron algunas caras nuevas, entre ellos Exequiel Comas y Walter Geminiani de Belgrano, y Juan Manuel Lazaneo, que llega tras sus pasos por Don Bosco.

Sportivo.jpg Sportivo Urquiza sumó ritmo de competencia en La Floresta. UNO / Diego Arias

El técnico del elenco de La Floresta charló con Ovación de cómo se preparan para la nueva cita y cuáles son los principales objetivos como entidad. “Venimos desde hace cinco años y es la primera vez que arranco tarde con Diego Camarada, que está a cargo de la preparación física. Pero el compromiso que tiene el jugador que ha estado durante este proceso siempre fuel leal al trabajo y a los objetivos con mucho sacrificio y esfuerzo. Ellos saben que juegan una competencia mayor que la LPF y los estamos preparando para eso”.

Y agregó: “Haber quedado afuera en la primera ronda de la Copa de la Liga Paranaense de Fútbol le tocó el orgullo a todos los jugadores que formaron parte de la competencia. Entendieron que el compromiso es partido tras partido. Se dieron cuenta de que no estuvieron a la altura, solo participaron y no compitieron, que es algo que venimos haciendo hace mucho tiempo, y lo que buscamos con mi cuerpo técnico”.

Por otro lado Romero habló de los rivales que tendrá en la Zona 2 de la Región Litoral Sur, donde enfrentará a Atlético Paraná, Libertad de Concordia y Malvinas de Federal. “Atlético Paraná y Libertad de Concordia serán los candidatos, es una realidad y apuntan a ascender por la jerarquía de los planteles. Pero tengo un grupo de guerreros que saben jugar esta clase de torneos y hace 15 días se vienen preparando para estar a la altura. Vamos a competir como lo veníamos haciendo para no defraudarnos a nosotros mismos y a la institución”.

Sportivo mantuvo la base de jugadores y se sumaron algunas caras nuevas para fomentar la competencia interna en el plantel: “Los que se sumaron fueron a partir de este lunes, pero que vienen preparados y que le darán una competencia interna. El primer equipo será como lo veníamos haciendo y todo será dentro del club”.

Y continuó: “Este plantel tiene hambre, pueden llegar uno, dos o tres pero nuestros guerreros se lo hacen saber. Hay faltante de muchas cosas, pero la esencia es seguir creciendo y aprovechar las oportunidades”.

Para cerrar, el DT, habló de su cancha, que no es nada fácil para los rivales. “Esta cancha es difícil para todos y todavía no han podido ganar acá, vi todos los partidos de Atlético Paraná y no me asombra de nada la tenencia de la pelota, la movilidad, los dos tanques que tiene arriba y Galetto, una pieza fundamental en ellos. La idea de nosotros es la misma, somos 11 contra 11 y eso es lo que tratamos que entiendan”.