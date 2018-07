Spinelli: "Me voy a matar para jugar"

Tomás Spinelli se mudó de barrio. El mediocampista quedó libre de acción el 1° de julio luego que su contrato en Patronato concluyera el último día del primer semestre del año. Ahora llegó a un acuerdo con la dirigencia de Atlético Paraná para incorporarse al plantel que competirá en la próxima edición del Torneo Federal A. Las negociaciones con el concordiense se cerraron ayer después de tres días de negociaciones.

"El jueves hablé con (Fernando) Benítez. Al día siguiente me reuní con (César) Fontana. Me llevé una buena impresión de las dos personas y hace minutos acabo de cerrar mi llegada a Atlético Paraná", contó ayer al mediodía Spinelli a Ovación.

Tomy disputó tres encuentros en Primera División con la camiseta del Rojinegro en la temporada 2016/17. Perdió terreno tras la salida de Rubén Forestello. No tuvo oportunidades bajo la conducción técnica de Juan Pablo Pumpido.









"Tengo que volver a insertarme en el fútbol y necesitaba jugar ya que en Patronato no había tenido oportunidades", remarcó el volante. "Había recibido otro llamado, pero tenía que ver cuál era el mejor en cuanto a lo futbolístico y económico. Me decidí por Atlético Paraná por el desafío. Es un club que en el último tiempo parecía que estaba desequilibrado, pero en cambio se está formando con gente que quiere ponerlo por el buen camino, que está armando un proyecto muy bueno, tiene un técnico que tiene las cosas y un mensaje muy claro", añadió.

Al momento de hablar sobre el proyecto deportivo que comenzará en barrio San Martín dejó en claro que apunta alto: "Paraná se está acomodando por las cosas que sucedieron en el último mes. De todos modos le dije a Benítez y a Fontana que quiero luchar el ascenso, no me voy a conformar con otra cosa. Ese tiene que ser nuestro objetivo y siempre pensando en grande para que las cosas después lleguen solas".

Tomy entiende que debe ganarse un lugar en el equipo. Para eso aseguró que va a desdoblar esfuerzo después de un parate prolongado. "Me encanta el fútbol. Lo amo y por eso lo hago, sacando de lado la cuestión económica. Quería un proyecto así. Una oportunidad, un desafío. Me voy a matar para jugar porque toda la vida lo intente hacer. Desde mi parte tengo una espina clavada por no haber sumado minutos y no haber tenido la oportunidad de poder pelearla. Se que en el último tiempo no he tenido esa oportunidad y pienso que es una gran oportunidad de poder hacerlo".

El Decano sufrió una sangría importante de jugadores. Si bien conservó algunos referentes, se producirá una renovación en el plantel. "Si bien hay jugadores que seguirán y son referentes, va a ver una renovación. También hay muchos chicos. Pienso que Tincho (por Benítez) quiere mezclar la experiencia que se necesita en un torneo, jugadores que vengan de otra categoría que quieran apuntar alto. El Federal A es una categoría que no es fácil, sobre todo al momento de jugar de visitante. Pienso que va a ver una mezcla de chicos jóvenes de la ciudad con experimentados que puedan sostener el plantel", opinó.

En la temporada pasada Atlético fue de menor a mayor. Comenzó peleando por la permanencia y finalizó con la posibilidad de luchar por un ascenso a la B Nacional. Eso renovó la esperanza del Pueblo Rojiblanco: "Paraná había hecho las cosas muy rápido en cuanto al ascenso. No pudo estabilizarse en la B Nacional y fue una lástima para todos. La racha negativa ya pasó y ahora se apunta a pensar en algo más. Se viene un torneo con muchos ascensos. Por eso es una oportunidad linda", finalizó.