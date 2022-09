Southfit Challenge: La Rural espera por Andrés Gareis

Andres Gareis corssfit 3.jpg Juan Ignacio Pereira

Respecto de las metas, el Ruso fue claro: “El objetivo en sí siempre es disfrutar del evento. Para mi es la primer experiencia a este nivel. Para los chicos no ya que la tuvieron en otras oportunidades. Queremos disfrutarlo y después si se puede quedar entre los 10 primeros sería un gran objetivo porque es complicado de cumplirlo, pero estaría bueno que se nos de”.

Gareis tiene 31 años y hace unos 7 años que está metido en el mudo de crossfit. Compitió en otro tipo de eventos, pero no con la calidad de este. “Yo arranque primero acá en Paraná y después por distintas circunstancias entrené en Santa Fe durante mucho tiempo y ahí conocí a los chicos, principalmente a Jota. Con el tema de la pandemia abrimos el box acá y de ahí le estamos metiendo. Fui a un montón de otros certámenes en otras categorías, pero no con el nivel que tiene esta que convoca mucha gente de Argentina, de Uruguay y Brasil. Es otro nivel y mucho más demandante y complicado”.

Andres Gareis corssfit 2.jpg Juan Ignacio Pereira

Disfrutar primero, pero luego si se puede clasificar lo más arriba posible. Por ahí van las metas. Y claro, para estar arriba en el clasificador hay que entrenar. “Si hemos entrenado mucho y ahora estamos preparando con los chicos del box, no en la misma categoría, pero si en otra, otro torneo en Buenos Aires que es bastante duro. Estamos motivados todos y la gente acompaña y ayuda mucho en el día a día y eso ayuda muchos. La comunidad del crossfit tiene esto, genera que todo empujemos y tiremos para el mismo lado por más que los que compitan sea dos o tres. La gente apoya siempre”.

Andres Gareis corssfit 1.jpg Juan Ignacio Pereira

En La Rural Andrés no estará solo ya que del box Vulk de Paraná lo acompañará Carla González. “Que seamos pocos de Paraná allá yo no le sumo demasiada importancia. Carla logró la clasificación y está recontra merecido ya que ella debía estar, según mi criterio. Igual más allá de la presencia de ella no somos muchos, es más somos los únicos. Estamos contentos por eso, por la clasificación”.