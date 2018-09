Sosa y Cosnard dejaron su huella

Dos paranaenses que pertenecen al Gimnasio Profigther, que lleva adelante Alan Preisz entre otros, afrontaron el fin de semana pasado dos compromisos importantes y de gran nivel dentro del mundo del muay thai y el kick boxing





La Hiena Giuliana Cosnard se dio el gusto de combatir por primera vez en una televisación de kick boxing profesional. La cita fue en el Simply Best que se desarrolló en el Club Gei en Buenos Aires y tuvo la transmisión de Fox Sports y CN23. Allí la entrerriana venció a Mariana Jofré y dejó una gran imagen, una vez más.





Por su parte Bruno Sosa perdió, pero también logró dejar una visión muy positiva en los presentes. El actual monarca de K1 (defiende la corona el noviembre) pisó Salta y se vio las caras con el local Francisco Sallent en un combate que tuvo en juego el Título Sudamericano de muay thai de la WKC.





Ambos luchadores entrenaron ayer de cara a lo que se viene y allí estuvo Ovación para realizar el balance correspondiente de lo que fue un fin de semana inolvidable, más allá de las cosechas alcanzadas.





"Me fue bien. Fue linda la pelea aunque en realidad no me gustó demasiado porque ustedes saben que lo mio es codos y rodillas. Ahora fue piñas y patadas, me nuble un poco, no tiré tantas combinaciones, pero bien porque siempre fuí para adelante. No me gustó en sí la pelea a mí", confesó Cosnard y agregó: Yo soy muy exigente, pero de todos modos fuimos para adelante metiendo garra y marcando la diferencia".





El combate de Giuliana se vio por dos canales de televisión en vivo, un experiencia nueva para la paranaense. "Logré ganar por puntos en fallo dividido ante Mariana Jofré. El triunfo vale. Fue una nueva experiencia ante mucha gente y estuvo la televisión con todo lo que eso significa. Y eso creo que también me jugó en contra por los nervios. Pero fuimos para adelante como simpre y marcando la diferencia".





Por su parte La Topadora analizó su producción dentro del muay thai ante un rival de jerarquía que anduvo por Indonesia y Europa luchando mucho. "Lo hice ante un peleador de nivel y que tiene su nombre en la actividad. Fue una experiencia muy buena y grata. Me queda mucho respeto hacia e peleador. Y la verdad que para mi gusto no fue una buena pelea. No fue una buena noche ya que fui noqueado en el tercer round por una circular en el brazo. Me lo durmió y no pude seguir", contó y prosiguió: "Después pude ver más en frio todo, vi como tres veces el video y tuve una buena actuación, pero igualmente no estoy conforme de acuerdo a lo que yo puedo dar. No fue tan mala como yo pensaba".





Bruno ahora defender la corona de K1 que tiene en su poder. La cita es para noviembre y existe la posibilidad de hacerlo ante el Tata Martino, otro reconocido lucha de la especialidad. "Nos estamos enfocando ahora en eso. Yo quiero lucha con él aunque aún no se sabe. Eso está en una nube, pero me encantaría que sea el porque es un referente. Me gustaría pelea contra le"









ENTRENAMIENTO

Ayer en el gimnasio se llevó a cabo un fuerte entrenamiento con intercambio de golpes. Hubo muay thai, kick boxing, K1 y MMA. Es la manera que los luchadores se ponen bien a punto más allá de otros movimientos.