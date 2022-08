Sosa: "Soy hincha de Boca pero bueno, hacer un gol es una felicidad enorme"

Con respecto a lo que pasó en el partido anterior con Barracas dijo: “Lo que pasó el otro día quedó ahí, al día siguiente tuvimos libre y no se habló más del tema y el técnico nos dijo que al partido de hoy lo teníamos que ganar como sea, así que con los compañeros tenemos un grupo muy unido y tiramos todos para adelante. Sabíamos que teníamos que ganar como sea, porque es fundamental para esto por lo que estamos luchando. Le dedico esta victoria a toda mi familia que me vino a ver y que me banca siempre y también para todo el pueblo que seguramente me estaban viendo”.