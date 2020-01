"Soñamos con lograr grandes cosas"

Belgrano vuelve a estar en una competencia nacional y lo hará luego de conseguir el Torneo Anual 2019 de la Liga Paranaense de Fútbol. Con la continuidad de Romeo Molina como director técnico la institución busca conseguir grandes logros y volver a estar en el ámbito nacional representando a la ciudad de la mejor manera.

Luego de dar la vuelta olímpica en la LPF, los integrantes del cuerpo técnico, jugadores y dirigentes no se tomaron descanso y enseguida empezaron a planificar 2020.

El Mondonguero afrontará el torneo con la base de jugadores campeones y refuerzos que llegaron para la competencia que organiza el Consejo Federal de AFA. Brian Micceli, delantero que se destacó en el Mondonguero en la pasada temporada, habló con Ovación de la preparación del plantel y de los sueños que tiene para este año.

“Venimos trabajando de la mejor manera y tratando de cumplir con el proyecto que tiene la institución”, expresó el jugador surgido de la cantera de Palermo.

Micceli habló del sacrificio que vienen haciendo con el doble turno y los trabajos que realizan en la pretemporada: “Estamos a las órdenes del cuerpo técnico y dando siempre el 100% para no dejar pasar ninguna oportunidad. El doble turno que venimos haciendo será importante para toda la temporada”.

Luego de lo conseguido en la LPF, donde Belgrano volvió a gritar campeón luego de cuatro años de sequía, el delantero comentó: “Conseguimos lo que soñamos al inicio de la temporada. El final fue feliz y eso nos ayudó para seguir trabajando, de cara a los nuevos objetivos que tenemos que afrontar con todo el plantel”.

Con la mente puesta en el debut, que en principio sería el 2 de febrero, el jugador del elenco de calle Salta y Nogoyá dejó en claro cuáles son las aspiraciones del plantel: “El primer objetivo será clasificar y poder meternos en la siguiente instancia para poder meter una gran campaña”.

Belgrano estará en la Zona 6 de la Región Litoral Sur junto a dos viejos conocidos; Atlético Paraná y Sportivo Urquiza. En cuanto al DT, expresó: “Romeo Molina siempre nos dio confianza para que nosotros podamos lograr grandes cosas. Nos dice que podemos dar más y no bajamos los brazos”.

Bracho Micceli habló de su presente y los anhelos que tiene para el futuro: “Pensar en Belgrano y dar lo mejor de mí cada vez que me toque estar defendiendo la camiseta. En cuanto al futuro siempre es bueno que se abran puertas, pero mientras tanto aprovechar la oportunidad que me da esta institución de jugar y disfrutar de lo que tanto me gusta”.

Los trabajos. A pesar de las condiciones climáticas de la jornada de ayer el Mondonguero trabajó en doble turno y por la tarde lo hizo en la zona del Parque Berduc, los jugadores se concentraron en la sede. Romeo Molina les dirigió algunas palabras a los jugadores presentes y luego hubo trabajos físicos.

Refuerzos . El entrenador dio a conocer los jugadores que llegaron para reforzar el plantel de cara al inicio del Torneo Regional Federal Amateur y los que volvieron al club para la competencia. Se sumaron al plantel Agustín Mitre, de Palermo; Braka Aguilar, Unión Agrarios Cerrito; Joaquín Bottegal, Arsenal de Viale; Matías Arce, Neuquén; Renzo Morato, Cañadita Central; Darío Libralato, Cultural Aranguren; Yamil Silva, Patronato; y Ariel Schvaiger, de Hasenkamp. Además volvieron al club Emanuel Mendoza y Luca Mantello, que se encontraban sin actividad.