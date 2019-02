"Somos conscientes de que estamos vivos"

Rojinegro busca exactamente lo mismo, pero a diferencia de su rival debe ganar y seguir esperando para respirar. La de este sábado en el Grella será otra final de las siete que le quedan a Patronato en la Superliga. Enfrente estará Aldosivi de Mar del Plata, que llega a Paraná con la misma intención: ganar para asegurarse la permanencia en Primera. Claro, elbusca exactamente lo mismo, pero a diferencia de su rival debe ganar y seguir esperando para respirar.

En el pasado ya quedó el tropezón ante Estudiantes por la mínima, ahora el foco está puesto en Aldosivi. "Todos los partidos que nos vienen tocando son especiales para nosotros por la situación en la que nos encontramos, por las cosas que nos estamos jugando y este no es la excepción, así que tratamos de planear las cosas, trabajar al máximo y mantener la intensidad en este partido también", confesó Gabriel Carabajal para la 97.1 La Red Paraná y el Once Gol.









"Todos los rivales son muy distintos. Con River tuvimos que esperar un poco más, con Atlético Tucumán presionamos más arriba, así que veremos cómo lo trabajamos el día del partido ya que Aldosivi te ataca mucho, tiene extremos muy rápidos y un delantero que está en un nivel muy alto como Chávez, así que trataremos de bloquear eso y trataremos de hacer lo que nosotros venimos haciendo", agregó el buen volante por izquierda que tiene el equipo de la capital entrerriana.





Para este juego Patronato perdió a sus dos volantes centrales como el caso de Lemos y Bravo. En este sentido el cordobés analizó: "En este partido vamos a tener jugadores en mitad de la cancha que juegan muy bien a la pelota. Tanto Ledesma como Gil Romero tienen muy buena tenencia y un primer pase muy certero así que trataremos de aprovechar eso. Será un partido muy friccionado ya que Aldosivi tiene una intensidad muy alta, igual que nosotros, así que vamos a meter y esperemos que se cansen para poder aprovechar los espacios. Siempre que atacamos tenemos situaciones y si no fijate lo que pasó con Estudiantes, que tuvimos la de Compagnucci en el último minuto. Hay que tratar de no dejar de intentar jamás porque situaciones siempre generamos".





A pesar de seguir en zona de descenso, en Patronato no se pierde la calma. "Jugamos tres partidos, ganamos dos y perdimos uno que merecimos empatar ya que fue un tiempo para cada uno el partido pasado. Nos costaron los primeros 25 minutos, lo pagamos caro y nos convierten en ese momento. Nosotros no pudimos convertir, pero no nos llegaron más. Fue un partido atípico respecto de lo que veníamos haciendo. Somos conscientes de que estamos vivos y seguimos en pie a pesar de la derrota de los otros días. Sabemos que de local somos un rival muy complicado y difícil, así que vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera", cerró Carabajal.





Hoy arranca la venta de entradas

Patronato jugará este sábado a las 19.20 ante Aldosivi en el Estadio Presbítero Grella en el marco de la fecha 19 de la Superliga. La venta de entradas para este encuentro se realizará en dos días: viernes de 18 a 21 y sábado desde las 11 hasta las 19 (20 minutos antes del encuentro). Las personas con discapacidad podrán retirar sus entradas este viernes en la Secretaría del club de 10 a 13. Las puertas del estadio estarán abiertas desde dos horas antes del inicio del encuentro (17.20) hasta el final del primer tiempo (por orden de la Asociación del Fútbol Argentino).