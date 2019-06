Soledad Hernández, la primera mujer en dirigir en Paraná Campaña

La quinta fecha de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña tuvo un episodio que ya se metió en la historia. En el duelo entre Litoral y Viale FBC dirigió la santafesina Soledad Hernández, convirtiéndose en la primera mujer en arbitrar un encuentro de la categoría superior.

Tras el encuentro compartió sus sensaciones: “Lo sentí como un segundo debut. Si bien ya estoy afianzada en Primera División de Liga Santafesina, donde hace siete años que cobro y cuatro años que estoy en esa categoría, este partido fue una experiencia diferente porque no conocía y me informé con mis amigos que vienen a dirigir aquí para saber un poco más. También dirigir con asistentes a los cuales no conocía fue otra experiencia, pero ellos (Iván Ramseyer y Nicolás Miños) estuvieron muy comprometidos en el juego, me ayudaron y también incidieron en las expulsiones que hubo. Venir a Paraná Campaña fue una linda experiencia”, según lo expresado a Prensa de la LFPC.

Al ser consultada sobre este importante acontecimiento para la Liga, dijo: “Dentro del fútbol la figura femenina siempre está a prueba. Todo el mundo te está probando, desde los dirigentes hasta los simpatizantes. Arbitrar un partido de primera siempre tiene sus presiones y hoy (por el domingo) sentí esa presión por ser la primera mujer en dirigir en Paraná Campaña”.

Por último emitió palabras de agradecimiento “al presidente Rubén Rezett y al Consejo Directivo por apostar que venga una figura femenina para Primera División. Antes de empezar el partido estuve con él, me dijo que estaba muy agradecido con mi presencia, pero le comenté que la agradecida era yo. También los integrantes del Consejo Directivo (Rubén Ceballos y Carlos Wagner) me felicitaron y me transmitieron tranquilidad para que me pueda desempeñar con normalidad”.