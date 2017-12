Sole Jaimes: "El mejor año de mi carrera"

La jugadora de Nogoyá, Florencia Soledad Jaimes, Sole cerró una año increíbles. A mitad de 2017 le dio el título del Brasilero a Santos con un golazo en la final ante el Corinthians en San Pablo y terminó la temporada con 18 goles en 19 partidos. Los números de la atacante nacida el 19 de enero de 1989 en la localidad entrerriana la llevaron a coronarse como la primera mujer en recibir la Bola de Prata (Bola de Plata) en el fútbol brasileño.

El premio creado en 1970 por entrega la revista Score y organizado por ESPN Brasil desde 2016 es el máximo galardón en el país Pentacampeón y lo han recibido Rogerio Ceni, Zico, Junior, Neymar, Ronaldinho, entre otros. "Es una alegría inmensa", comentó a Ovación la Sirena de Vila Belmiro luego de recibir el premio la semana pasada. Contó que recibió las felicitaciones de Neymar a través de un video en el programa de televisión de Juan Pablo Sorín en Brasil y que siente un orgullo "enorme" de estar en la historia grande del club de Pelé y el ahora astro del PSG.

La delantera surgida de una familia humilde y numerosa de siete hermanos se hizo desde muy abajo por eso valoró muchísimo su presente. Dijo que está feliz en Santos, pero confió que desea que su carrera continúe en Europa o Asia. Además anunció que cuando deje de jugar quiere poner "una escuela de fútbol en Nogoyá".

—¿Qué significó ser la primera mujer en recibir la Bola de Plata en el fútbol brasileño?

—Primero fue algo que no esperaba porque en Femenino nunca había pasado. Y luego una alegría inmensa y fue una coronación para cerrar el año. Fue increíble y estoy muy feliz.

—¿Fue el mejor año de tu carrera?

—Sin dudas. Fue el mejor año de mi carrera porque conseguimos muchas cosas. El año pasado fui goleadora del Paulista, pero no pudimos ganar ni el Paulista ni el Brasilero. Este año conseguimos el Brasilero y me tocó ser la goleadora del torneo. Salir campeón y cerrar el año con esa Bola hizo que fuera el mejor año de todos.





—¿En el hall del Santos está la foto de Pelé, Neymar y ahora Sole Jaimes, tomás dimensión de eso?

—Hace poco fui a hacer una nota en el campo de juego para la Bola y me preguntaron lo mismo. Lo primero que se me cruzó por la cabeza es decir 'puta mirá hasta dónde llegué'. Cuando era chica jugaba en el barro, no tenía botines, nada, pasé muchas cosas. Y hoy estoy en el campo donde jugaron Pelé y Neymar y otros tantos. Es una emoción inmensa, me apretó el corazón y dije 'qué grande lo que Dios hizo conmigo'. Vengo de una familia humilde y sin tener dinero tuve la chance de conocer el mundo, viajé por todos lados, jugué en la Selección. Es algo maravilloso, soy muy agradecida.





—¿Tuviste la oportunidad de estar con ellos?

—No, aún no. Neymar me mandó un video cuando fui al programa de Juan Pablo Sorín, acá en Brasil. Hemos hablado por videos y por intermedio de otras personas. Las chicas si la conocen porque cuando yo llegué, él se había ido.





—¿Y como te la llevás con la fama en Santos?

—Bien. Estoy emocionada porque los torcedores acá corean mi nombre, salgo a la calle y recibo mucho cariño. Y la verdad yo nunca me olvido de donde salí y las cosas que tuve que pasar. Todos los días le agradezco a Dios y a mis compañeras y el cuerpo técnico porque esto es un juego de conjunto.





—¿Como es un día de Jaimes en Santos?

—Vivo en una casa a media cuadra del estadio. Me levantó todos los días a las 7.45 y me voy a desayunar al club donde nos juntamos todos los atletas. Después hago gimnasio y después nos espera un autobus o podés ir en tu auto al predio donde se entrena. Volvemos a las 13 y almorzamos en el club. A la tarde vuelvo a casa y cuando no tenemos doble turno, por lo general hago algún refuerzo. A la tardecita descanso, miro televisión o salgo a comer con las chicas.





—¿Cómo va a seguir tu carrera?

—Estamos hablando con los empresarios y todavía no tenemos nada resuelto. Por el momento estamos charlando.





—¿Has recibido muchas ofertas?

—He recibido muchas propuestas, pero estoy tranquila. Estoy feliz donde estoy y vamos a ver.





—¿Y cuál es tu desafío luego de un 2017 tan importante?

—Y me gustaría jugar en Europa o Asia. Uno también busca mejorar económicamente y esta es una buena oportunidad. Uno tiene sueños, pero uno deja todo en las manos de Dios. Si pasa bienvenido y sino acá también estoy feliz.





—¿Cuánto tiene que ver tu familia de con este progreso?

—Mi familia es lo principal, es el pilar de todo. Siempre hice todo para llegar a algo y para ayudar a mi familia.





—¿Y Nogoyá?

—Es todo para mí. Siempre digo que cuando termine mi carrera me gustaría hacer algo allá. Poner una escuelita o trabajar con el fútbol. Es mi lugar y ahí quiero estar. Cada vez que voy se me cruzan todas las cosas de la infancia.





Crack de Vila Belmiro

"¡Enhorabuena, Sole Jaimes! ¡Nuestra #SereiaDaVila acaba de recibir el premio #BolaDePrata del Fútbol Femenino! # AquíSanto", escribió en su cuenta de twitter @SantosFC el día de la elección.