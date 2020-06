Sóftbol: a un año de tocar el cielo con las manos

Hoy se cumple un año de un logro que quedará marcado para la historia del deporte argentino. La Selección Argentina de sóftbol se consagraba en Europa campeona del Mundo en varones. Un hito y con presencia preponderantes de jugadores entrerrianos, que dejaron marcado a fuego su nombre en la historia grande de este lindo deporte.

El Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino de 2019 fue la 16ª edición del torneo Masculino a nivel mundial, y tuvo la organización por vez primera en Europa, en la ciudad Praga, República Checa. Argentina venció 3-2 a Japón en la final del WBSC 2019 en Praga y logró su primer título mundial. El seleccionado nacional cerró una histórica campaña, con 9 triunfos y tan solo una derrota. Un partido vibrante hasta el final.

Los países que formaron parte fueron los siguientes: Nueva Zelanda, Canadá, Japón, Australia, Argentina, Unidos Estados, República Checa, Venezuela, México, Dinamarca, Botsuana, Sudáfrica, Filipinas, Países Bajos, Cuba y Singapur

Las 16 selecciones fueron divididas en dos grupos de ocho equipos cada uno, para disputar un sistema de todos contra todos. Argentina estuvo en el A junto a los dueños de casa.

Los campeones del mundo son los que se detallan a continuación: Nicolás Carril, Federico Eder, Gustavo Godoy, Manuel Godoy, Román Godoy, Ladislao Malarczuk, Huemul Mata, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Mariano Montero, Bruno Motroni, Gonzalo Ojeda, Federico Olheiser, Alan Peker, Juan Potolicchio, Gian Scialacomo y Juan Cruz Zara.

El Cuerpo Técnico estuvo conformado de la siguiente manera: Julio Gamarci (head Coach), Gustavo Guerrinieri (coach), José Guerrinieri (coach), Kevin Bolzan (preparador físico), Luciano Benedetti (médico) y Javier Martínez (jefe de equipo). En la final Argentina dio vuelta la final contra Japón, el único equipo que le había ganado en el Grupo A, y se llevó el partido por 3-2. El festejo fue emocionante para un equipo que dio cátedra en la competencia.

Es que en su zona había quedado segundo con un récord de 6 triunfos y una sola caída ante Japón. En la fase final, derrotó 9 carreras 0 a EE.UU. en cuartos, siete corridas a 0 al combinado de Canadá en la semifinal del certamen y se tomó revancha de Japón con un 3 carreras a 2 en el partido decisivo. Algo que quedará en la historia del deporte nacional. Se trata del primer mundial a nivel Mayores de Argentina y es de los pocos deportes del país que son los actuales campeones del mundo. No pasa en el básquet (perdió una gran final), en el fútbol (muy lejos en Rusia 2018), voleibol (en crecimiento pero lejos), en hockey sobre césped (campeones olímpicos en varones y en las chicas protagonistas) y en hockey sobre patines (perdió con España). Hoy la actualidad, y debido a la pandemia a nivel mundial, los jugadores no entrenan de manera normal y no tendrán competencia internacional todo el año. La postura de la Federación Internacional del deporte es no contar con torneos en todo el 2020.

Parte del plantel campeón del mundo se reunió en el Estadio Nafaldo Cargnel para hablar del logro nacional. Un total de 12 jugadores realizaron un esfuerzo en tiempo de pandemia para poder asistir a la nota dispuesta por Diario UNO de Entre Ríos. Los protagonistas con medidas de distanciamiento social y barbijo posaron para la foto. Dos referentes del plantel, como son los paranaenses Mariano Montero y Nicolás Carril, charlaron con Ovación sobre el aniversario del logro en República Checa. “Un año que pasó rápido para mi. La verdad lo sentí así; todavía viviendo emociones distintas. Voy recordando partido por partido y al experiencia que nos dejó todo eso. La emoción sigue a flor de piel y estamos muy contentos”, dijo Mariano Montero. Luego agregó: “El recordar el Mundial es cosa de todos los días. Es levantarse y hasta que te acostás a todos se nos cruza por la cabeza el momento que pasamos como Selección. Y estamos emocionados por todo el sacrificio”. “Ahora con las redes se vienen los recuerdos lo que pasó hace un año. Y con las ganas de volver a jugar. Todo para nosotros es un momento especial”, aseveró el jugador emblema del equipo.

En los tiempos que corren, el deporte no ha vuelto a entrenar por la pandemia, sobre ese tema Mariano Montero dijo: “Todo lo que está pasando nos toca vivir todo muy lejano la actividad normal. Estábamos acostumbrados a entrenar todos juntos y ahora es todo por separados desde nuestras casas con lo que se pueda. Esperamos que se reactive la actividad para retomar con los entrenamientos y a pesar en los próximos desafíos con la Selección Argentina, que son todos el año que viene porque se pospuso todo por un año lo clasificatorio y Mundial. Ahora solo resta esperar el okey para volver a la actividad.

“Ahora entrenamos de manera individual la parte física y el que tiene un lugar más amplio puede hacer un poco mejor las cosas. Estamos limitados”, aseguró y comentó: “Hacía tres meses que no venía al Estadio (por el Cargnel). Pero por un lado descansamos un poco la cabeza de todo un trajín que tuvimos a lo largo de un año con la Selección Argentina”. Por su parte, Nicolás Carril manifestó: “La verdad es un logro soñado lo del Mundial. Es todo lo que un deportista anhela ganar para su vitrina deportiva. Es algo increíble para nosotros. Lo del año pasado fue tocar el cielo con las manos. Pero bueno ahora poner los pies sobre la tierra y seguir entrenando para lo que viene”.

Ahora viene lo más difícil, que es mantener el nivel para seguir apuntando ganar cosas”, completó. “Con mis compañeros somos muy unidos y es lindo volverlos a ver en un diamante luego de varios meses. En los grupos de redes sociales seguimos en contacto de manera diaria. Si extrañamos mucho el tema de los entrenamientos juntos y de vernos todos los días”, comentó. Sobre el parate general a nivel internacional Nicolás Carril dijo: “La primera vez en mi vida que me pasa estar tonto tiempo sin pisar una cancha. Creo que a todos nos pasa lo mismo”. “Hace unos días se suspendió el ISC en Estados Unidos y toda la temporada debido al coronavirus. Estamos totalmente afuera de todo viaje para este año y todo se pasó para el 2021”, aseguró el gran bateador de Don Bosco de Paraná. Hoy se cumple un año de un gran logro para el deporte y los jugadores lo revivieron junto a Diario UNO