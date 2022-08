Sóftbol: Mariano Montero va por el título que le falta

Los 34 que buscarán el título con presencia entrerriana

El torneo contará con la participación de: AHI Reapers, Alvinston Aces, Alvinston Aces, Bear Creek Express, Circle Tap Dukes, Doc’s Fastball - Page Brake, Dolan and Murphy, Elmira Expos., Gallup Indians (NM), Grande Prairie Pirates, Hallman Twins, Hill United Chiefs, JB, Kegel Black Knights, Kingston Axemen, LC Ostrander, Marchio Sausage Co., Midland Explorers, Nates Automotive (Fishers), Niagara Stompers, NY Gremlins, Ohio Bombers, Ohsweken Redmen, Omma Tigres, Peguis Redmen, Pueblo Bandits, San Antonio Glowworm, The Bar Buzz, Toronto Batmen, Universidad Nacional, Walcott Lampliter, Walcott Merchants, Wander Springs Chippers y Waterdown Hammer. El equipo de Mariano Montero debutará el domingo frente a los Kingston Axemen.

En cuanto a los objetivos personales y grupales que se propuso el paranaense de cara a esta temporada, expresó: “En lo personal, la verdad que mis objetivos son tener una muy buena temporada acá con el equipo, los J&B Painters. La verdad que tratar de pelear, buscar ganar un torneo de ISC (Congreso Internacional de Sóftbol) sería uno de los pocos que me falta de los que he jugado. Pero sabemos que es muy difícil, hay muy buenos equipos y no es imposible para nada. Pero es muy dura la competencia, esta temporada hay muchos equipos muy parejos que se viene demostrando con los torneos que se están jugando. Pero sería un gran objetivo poder cumplir el Mundial de Clubes”.

Consultado por la forma en la que vienen siendo los entrenamientos, manifestó: “Los entrenamientos son diarios a excepción de los días que jugamos, así que acá, en cualquier lugar donde estás, tenés una cancha de sóftbol para entrenar, jaulas de bateo. Programamos con los chicos que estamos viviendo juntos, somos cinco argentinos (Román Alejandro Godoy Herbel, Maximiliano Montero, Gustavo Oscar Godoy, Santiago Nicolás Carril y Mariano Montero) y dos venezolanos, nos coordinamos y hacemos nuestros entrenamientos, porque estamos viviendo en distintas zonas del país. No está el equipo completo, solamente cuando viajamos a jugar los torneos. Así que se entrena diariamente y se juega”.

El Torneo Mundial de la ISC es considerado como la competencia más importante a nivel clubes de sóftbol y con relación a lo que significa competir contra los mejores equipos del mundo, Mariano Montero dijo: “Competir contra los mejores equipos del mundo. La verdad que es algo muy lindo, un desafío muy importante, necesario para mi. Para poder jugar, medirme y seguir estando en un nivel competitivo. Es un privilegio poder estar acá, ser compañero de grandes jugadores y contrincantes. Te abre muchas puertas en conocer a la gente y jugadores, el respeto que se genera es muy bueno y es una de las cosas más lindas que te puede pasar. Jugar en las ligas de primer nivel del deporte que uno hace, creo que es un logro y se disfruta mucho”.

El argentino es parte de los J&B Painters y que a pesar de no considerarse favorito entre los equipos a quedarse con el título, el paranaense siente que pueden dar el golpe: “Estamos muy confiados que vamos a estar peleando los puestos de arriba, eso seguro. Hay equipos muy difíciles, ojalá podamos dar el golpe, de por sí, no somos los favoritos. Pero si estamos entre los cinco o seis mejores equipos y se puede dirimir entre cualquiera de ellos. Este año hay equipos muy competitivos, está muy parejo, todos les han ganado a todos y vamos a ver, si Dios quiere, se puede dar el golpe. Sería algo fantástico”.

Montero disfruta de este tipo de campeonatos, más allá de los sentimientos que le genera el desarraigo, en especial, permanecer lejos de sus afectos: “Es un poco especial, ya el hecho de venirte por tanto tiempo, dejar tu familia, mis hijos, novia en este caso. La verdad que sí, se vive de otra manera porque uno tiene que prácticamente vivir acá durante ese lapso de tiempo. No es solamente un viaje para jugar un torneo sino que son varios torneos y tenés que hacer una vida cotidiana acá. Se aprende mucho de la cultura de este país (por Estados Unidos), se recorre mucho. Por ese lado está bueno, es muy especial. Es una experiencia distinta al resto de los torneos con el equipo, con la Selección nacional”.

El también paranaense Bruno Motroni, amigo y compañero de Mariano en la Selección Argentina logró este campeonato en 2021, cuando los Hill United Chiefs dieron la sorpresa y le ganaron por 7 carreras a 4 a los New York Gremlins, los cuales eran amplios favoritos al título. Además, Motroni fue condecorado como el jugador más valioso de la final: “El año pasado le tocó festejar a Bruno, en buena hora, porque la verdad que hizo un campeonato muy bueno. Bruno en especial lo hizo de manera muy buena y logró obtener el premio a Mejor Jugador del torneo. Ojalá me toque a mí este año, él ya tiene sus anillos. Todo se va a dar en la cancha y sabemos que va a ser duro para todos, es una cuota pendiente que tengo aún de poder ganar el Mundial de Clubes. No podría pedir más si llegamos a ganarlo”.

Producción periodística: Gerónimo Flores.