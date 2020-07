Sóftbol: Lejos del diamante, avanzó en la universidad

La sociedad modificó sustancialmente su ritmo de vida en tiempos de aislamiento social preventivo y obligatorio. La cuarentena decretada el 20 de marzo por el gobierno nacional para evitar que el sistema de salud colapse por la pandemia de coronavirus alejó a los atletas de los escenarios de juego. Los entrenamientos se desarrollaron a domicilio, pero no estaban enfocados en un desafío deportivo a corto y mediano plazo, sino a un mantenimiento físico. En ese contexto, muchos deportistas utilizaron el momento para adquirir nuevas habilidades e incorporar conocimientos. Otros lo destinaron para iniciar una carrera terciaria o universitaria. Y otros en avanzar con su formación academia. Uno de ellos es Teo Migliavacca.

Teo Migliavacca Sóftbol Selección.jpg Desde 2015 Teo Migliavacca integra el seleccionado mayor de sóftbol

En épocas de vida normal el jardinero de Talleres, que en 2019 se consagró campeón del Mundo WBSC en Praga y campeón Panamericano en Lima, tiene una agenda muy estructurada. Muchas horas del día se la dedica al sóftbol. Por la mañana realiza los entrenamientos junto al seleccionado argentino. Con el Rojo también tiene sus compromisos al protagonizar entre dos y encuentros semanales en el certamen de la Asociación Paranaense (APS). Por la tarde Teo se aleja de los diamantes para trasladarse a las aulas de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Paraná.

En cuarentena, y sin actividad deportiva oficial, Teo invirtió su tiempo en el estudios. “Estoy cursando el quinto año de la carrera de Ingeniería Civil enla UTN. Es una carrera bastante ardua, con muchos trabajos prácticos y demás, que me demanda muchos horas de estudio. Este tiempo me aboqué de lleno al estudio porque muchas veces no le dediqué el tiempo necesario por el deporte, los viajes y demás. En este sentido aproveché el aislamiento para brindarme al estudio”, valoró Teo, en diálogo con Ovación.

“Avancé lo que pude avanzar en la carrera, haciendo los trabajos prácticos que nos brindan año a año. Ahora a fin de mes tengo que presentarme a un final para seguir avanzando en la carrera. La verdad que me vino muy bien la cuarentena porque no tuve ninguna otra actividad para distraerme. Estuve abocado cien por ciento al estudio. Aunque es bastante cansador porque no hubo nada que me permitiera despejarme”, añadió Migliavacca, quien se insertó en el deporte del bate y el guante 18 años atrás, cuando apenas tenía 5 años.

Teo confesó que su inclinación por una carrera técnica obedece a varios factores. “Por un lado mi padre es ingeniero en construcciones. Cuando él estudió no existía en la UTN de Paraná la carrera de Ingeniería Civil. Son dos carrera similares, pero civil es más compleja, tiene mayores incidencias”, explicó, “También me atrapó la cercanía con la UTN. Eso me llevaba a no tener que desplazarme tanto y no me dificultaba con el entrenamiento y demás”, amplió.

Teo Migliavacca.jpg Teo, en un momento de relax y de descanso del sóftbol. Práctica el deporte del guante y el bate desde hace 18 años.

Lo adquirido en la universidad es volcado al momento de salir a escena para asumir un desafío deportivo, ya sea con Talleres o con la Albiceleste. Teo explicó cómo lo aplica. “El estudio te lleva a tener más enfoque y concentración, independientemente de qué carrera estés cursando. Estando estudiando en el día a día te ayuda para estar más hábil, más ducho de la cabeza. Al no ser un juego tan continuo como el fútbol, el sóftbol tiene mucho de pensar las jugadas, es muy táctico, bastante mental. En esa parte la Ingenieria Civil, como cualquier otro estudio, te lleva a tener un nivel bastante alto de concentración”, subrayó.

Por último, contó que se planteó una posible fecha de graduación. “Si bien practico un deporte amateur, nos consideramos deportistas de elite. Por eso cuando inicié la carrera sabía que no iba a cursarla en tiempo y forma como me hubiera gustado. Ya me he atrasado un año, pero así y todo la llevo bastante bien. Estoy en el quinto año, me quedaría uno más de cursado, que serían las materias opcionales, y el proyecto final, que sería el equivalente a la tesis. Estimaría que, si no es a fines de 2021, en el transcurso de 2022 tendría que estar recibiéndome de acuerdo a lo planeado”, cerró.