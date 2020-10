Sóftbol: Es un torneo para el crecimiento Femenino

El torneo tiene una modalidad de disputa Regional y Federal, en tanto permitirá que los equipos puedan reforzarse con jugadoras de toda la República, incluso del extranjero de poder estar presentes.

La LNF tendrá la instancia de competencia, compuesta por la Fase Regional y Final Four. La instancia regional en el mapa softbolístico nacional se dividirá en cuatro regiones. Las mismas son Centro, Litoral, Norte y Sur; en cada Regional competirán cuatro equipos, que representarán a federaciones y asociaciones afiliadas a la Confederación Argentina de Sóftbol.

Sóftbol.jpg La Liga Nacional Femenina de Sóftbol se programará para el próximo año

En tanto, el equipo campeón de cada Regional clasificará al Final Four, que será en una ciudad que se postule a contar con la definición. Si el equipo campeón de un Regional desiste de participar en el final Four su lugar será ocupado por el equipo clasificado segundo en el mismo Regional.

Cabe destacar que la novedosa competencia tendrá, para determinar las 16 plazas de la instancia Regional, la Fase Clasificatoria. Tendrá lugar en el ámbito de cada una de las afiliadas a la CAS. En la instancia de competencia participarán 16 equipos de todo el país, divididos en cuatro regiones bien determinadas para que los equipos no viajen tanto y tampoco sea un gasto en tiempos de pocos ingresos.

Las regiones se conformarán con representantes de las federaciones/ asociaciones, de la siguiente manera: Centro: Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Litoral: Paraná, Córdoba, San Luis, Santa Fe y Corrientes. Norte: Tucumán , Salta y Santiago del Estero. Sur: Olavarría, Bahía Blanca, La Pampa y Mendoza.

La Ronda Inicial del Final Four será todos contra todos, a simple vuelta, por puntos. El equipo clasificado cuarto quedará eliminado. El resto a un playoff para llegar a una final. La competencia será tentativamente en octubre, con sede a determinar por la LNF y sujeto al Calendario de la WBSC (nivel internacional).

El director de la Liga Nacional Femenina de sóftbol, Duilio Scialacomo, charló con Ovación sobre la flamante competencia femenina nacional. “Es un nuevo producto que lanza la Confederación Argentina de Sóftbol y te diría que sería el primer torneo a nivel clubes que realiza la CAS para la rama Femenina en Primera División. Ya hemos lanzado la Liga Nacional Femenina para que de inicio en 2021”, dijo el también jefe de equipo de la Selección Argentina de rama Femenina en Primera.

“Al torneo lo van estar disputando en una fase clasificatoria inicial todos los equipos que estén afiliados a asociaciones y la CAS; pueden ser de cualquier punto del país. Todos disputarán un lugar para estar en la Fase Regional en la que estará dividido el torneo como segunda instancia. Son cuatro regiones bien diferenciadas. Las mismas son Centro, Litoral, Norte y Sur”, añadió.

Duilio Scialocomo Sóftbol.jpg Duilio Scialocomo, Director de la Liga Nacional Femenina de Sóftbol UNO/Diego Arias

“La característica del torneo nacional no es tanto a nivel clubes, sino a nivel jugadoras; las chicas van a tener una libre circulación durante todo el torneo, es decir, pueden jugar para un equipo del Norte y luego pasar a uno del Sur o uno del Litoral para pasar al Centro. Siempre y cuando sea invitada por ese equipo y luego autorizada. Al ser regional el movimiento y viajes de los equipos no son tantos. El campeón de cada región jugará la final en una modalidad de Final Four de cuatro equipos. La idea del torneo fue mutando y viendo las necesidades económicas y la pandemia”, comentó.

Sobre las ideas claras de la competencia dijo: “El objetivo principal del torneo es el desarrollo cualitativo del sóftbol femenino en Argentina. Que el mejor nivel del deporte no se concentre en una sola parte, sino que vaya recorriendo todo el país y eso vaya contagiando y subiendo el nivel a aquellas regiones que tienen por cuestiones geográficas o económicas buen nivel de sóftbol en sus equipos. Paraná y Buenos Aires vienen concentrando todo el nivel y sobre todo la capital entrerriana, por ser la sede donde entrenan las selecciones nacionales y muchas chicas viven acá (por Paraná). También se juega el Hagamos Historia, que es el principal a nivel nacional. El certamen no viene a desplazar a ninguna competencia, sino a complementar lo que se viene realizando en diferentes lugares. La idea es trasladar el deporte a todo el país”.

LO DIFERENTE.

El reglamento es claro. La totalidad de las jugadoras serán elegibles por cualquier equipo. Una misma jugadora podrá jugar cada uno de los cuatro regionales, representando a un equipo diferente en cada oportunidad. Para el Final Four la totalidad de las jugadoras serán elegibles por cualquier equipo. Sólo podrán representar a un único plantel. Todas las jugadoras poseerán autonomía absoluta para optar por el equipo con el cual disputarán la definición.

Libre circulación de jugadoras: a lo largo de toda la instancia de competencia, las jugadoras participantes de la LNF tendrán libre circulación entre los equipos para las cuales hayan sido elegidas o convocadas, con las restricciones que apliquen en cada caso.

No será necesario el pase interfederativo. Tampoco será excluyente para las jugadoras participantes de la LNF, en la instancia de competencia, estar fichada con el equipo/Federación/Asociación que representen.

Lanzadora Clase A. La LNF -conjuntamente con el Cuerpo Técnico del Equipo Nacional Femenino Mayor y del Equipo Nacional Femenino U18-, conformará el Listado Oficial de Lanzadoras Clase A. El referido Listado será hecho público con la debida anticipación para el conocimiento de los equipos participantes del Final Four

Jugadora Elite: previo al inicio de la instancia de competencia, la LNF -conjuntamente con el Cuerpo Técnico del Equipo Nacional Femenino Mayor y del Equipo Nacional Femenino U18-, conformará el Listado Oficial de Jugadoras Categoría Elite. El referido listado será hecho público con la debida anticipación para el conocimiento de los equipos participantes de la Liga Nacional Femenina (LNF).

El último punto importante sobre las mejoras es la Jugadora Internacional: serán consideradas jugadoras internacionales aquellas que hayan nacido en un país diferente a la República Argentina. Si una jugadora nació en un país diferente a la República Argentina, pero participa regularmente en torneos locales, podrá no ser considerada Jugadora Internacional, a juicio de la CAS y la CT de la LNF. Para el caso, habrá que cursar un pedido de autorización por parte del equipo interesado.

“La jugadoras van estar ranqueadas, lo que vamos a llamar jugadoras de elite. Seguramente los equipos van a luchar para poder contar con ellas. Es una especie de Draft que se utiliza en otras parte del mundo. La idea es comenzar a que los equipos sean franquicias y crecer desde ese punto”, dijo el director de Liga Nacional, el paranaense Duilio Scialacomo.

Con un objetivo claro para todos

Los equipos recién están volviendo a los entrenamientos en los diferentes diamantes del país tras meses sin poder pisar el polvo de ladrillo o césped. La idea de los organizadores es que vuelvan a jugar y luego sí realizar la competencia a nivel nacional. Una buena iniciativa para el crecimiento del deporte en todo el país. El femenino es el menos desarrollado en comparación del masculino, que es el actual campeón del mundo y Panamericano. El objetivo claro es que las chicas sigan por el camino del crecimiento sostenido.