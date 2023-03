Sóftbol: el calendario de la Copa Mundial Sub 23

La Confederación Mundial de Béisbol Softbol (WBSC) reveló este jueves el calendario oficial de la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub 23 WBSC, la edición inaugural de este certamen que se jugará en Paraná del 15 al 23 de abril.

El anfitrión y número 1 del mundo, Argentina, abrirá la Copa del Mundo el 15 de abril a las 21 frente a México.

Los mejores jugadores de 12 equipos competirán en 50 juegos por el título de campeón mundial. Los equipos comenzarán el torneo con una fase de grupos (round-robin): Grupo A: Argentina, Australia, Chequia, México, Sudáfrica, Singapur Grupo B: Canadá, Japón, Nueva Zelanda, Venezuela, Equipo WBSC*, Israel

La Ronda de Apertura de 30 juegos terminará el 19 de abril con los tres primeros clasificados de cada grupo avanzando a la Súper Ronda, mientras que los otros seis equipos participarán en la Ronda de Colocación.Los dos mejores equipos de la Súper Ronda, que se jugará del 20 al 22 de abril, competirán por el título de Campeón Mundial de Softbol Masculino Sub-23, mientras que los equipos número tres y cuatro jugarán por la medalla de bronce.

La Final del Campeonato Mundial está programada para el 23 de abril a las 17, precedida por el Juego por la Medalla de Bronce a las 14.

El primer juego en la historia de la Copa Mundial de Softbol Masculino Sub-23 de la WBSC será jugado por el No. 6 Chequia y el N° 12 Sudáfrica, el 15 de abril a las 10.30. Este será el primero de cuatro juegos en el Estadio Nafaldo Cargnel ese día, con el Equipo WBSC* enfrentando al No. 3 Japón a las 13.30, y el No. 2 Canadá jugando al No. 8 Venezuela a las 16.30.

Luego de la Ceremonia de Apertura, programada a las 19:30, la anfitriona Argentina hará su debut contra México. En el campo dos, el No. 21 Israel jugará contra el No. 7 Nueva Zelanda a las 12:30; y el No. 14 Singapur se enfrentará al No. 4 Australia.

Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, y el Estadio Nafaldo Cargnel serán sede de su segunda Copa Mundial de Softbol.

El Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino Junior 2012 se jugó en este lugar, con Argentina reclamando el primero de sus tres títulos mundiales en cualquier categoría.