Sóftbol: dieron la lista para el Mundial de Nueva Zelanda

La lista la integra un total de 14 entrerrianos (13 de la ciudad de Paraná y uno de Villa Clara); el resto uno de La Pampa (Huemul Mata) y otro de Bahía Blanca (Juan Zara).

Los jugadores que representarán a nuestro país son:

Santiago Carril (Paraná)

Federico Eder (Paraná)

Manuel Godoy (Paraná)

Román Godoy (Paraná)

Martín González (Paraná)

Francisco Lombardo (Paraná)

Ladislao Malarckzuc (Paraná)

Huemul Mata (Santa Rosa, La Pampa)

Teo Migliavacca (Paraná)

Mariano Montero (Paraná)

Bruno Motroni (Paraná)

Gonzalo Ojeda (Paraná)

Alan Peker (Villa Clara)

Lucio Retamar (Paraná)

Gian Scialacomo (Paraná)

Juan Zara (Bahía Blanca)

Suplentes

Pablo Migliavacca

Federico Olheiser

Franco Ortellado

El plantel presenta un grupo de jugadores con amplia trayectoria en la escena internacional, incluidos 13 campeones mundiales y medallistas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Además, el listado incluye un debutante en la máxima competencia del softbol mundial (Retamar).Argentina, número 1 del ranking mundial, integra el Grupo A de la Copa Mundial, junto con el No. 5 República Checa, No. 6 Nueva Zelanda, No. 7 Estados Unidos, No. 12 Cuba y No. 21 Filipinas.

El Grupo B lo disputarán N° 2 Japón, N° 3 Canadá, N° 4 Australia, N° 9 Venezuela, N° 10 Dinamarca y N° 11 Sudáfrica.

El equipo nacional, orientado por el paranaense Julio Gamarci, debutará en la Copa Mundial el 26 de noviembre próximo, a las 00.30 (hora de nuestro país) ante Cuba.

Los juegos de Argentina en la fase de grupos son:

Vs Cuba - 26/11 - 00:30 am

Vs Filipinas - 27/11 - 1:00 am

Vs Nueva Zelanda - 28/11 - 3:30 am

Vs República Checa - 29/11 - 00:30 am

Vs Estados Unidos - 29/11 - 9:30 pm

Argentina se consagró campeón mundial de softbol masculino en 2019, con un histórico triunfo ante Japón, por 3-2 en 10 entradas, en la final del mundial. Semanas más tarde, el equipo nacional consiguió la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Este año, Argentina conquistó el último título que le faltaba, el Campeonato Panamericano de Sóftbol de la categoría que se disputó en Paraná. De este modo, nuestro país ostenta el título en todos los eventos internacionales de los que puede participar.