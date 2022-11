Sóftbol: Bruno Motroni y su último Mundial

Desde Nueva Zelanda, Motroni habló con Ovación y dijo: “El equipo está un poco ansioso como en cada comienzo de un torneo internacional. El arranque no será nada fácil como es Cuba, que lo conocemos y es un rival duro”, aseveró.

softbol nueva zelanda.jpg El sóftbol nacional se prepara su defensa en Nueva Zelanda. CAS

“Tuvimos varios partidos de preparación. El equipo se fue acomodando un poco y sobretodo en el bateo. Yo creo que llegamos optimas condiciones. Tenemos la cabeza puesta en nuestra virtudes para lo que va ser el debut. Sabemos que el sistema de competencia de este torneo es que cualquier partido que puedas perder se pone todo en contra. Buscaremos conseguir la máxima cantidad de victorias para que cuando nos toque cruzarnos con los de la otra zona tengamos una buena cantidad de victorias”, dijo.

Luego Motroni comentó: “Es mi último Mundial y estoy un poco ansioso y se que luego de 18 años nunca más me voy a poner la camiseta de Argentina como jugador así que me siento un poco raro por todo. Lamentablemente sufrí una lesión en los juegos previos que no me va permitir estar al 100x100. Pero por suerte estamos en la recuperación al pie de la letra para cuando se me necesite más que nada. Son cosas que pasan dentro del deporte”.

La Selección Argentina se consagró campeón mundial de softbol masculino en 2019, con un histórico triunfo ante Japón, por 3-2 en 10 entradas, en la final del mundial. Luego, el equipo nacional consiguió la Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Lima.