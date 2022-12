Sóftbol: Bruno Motroni se retiró de la Selección

Ahora arranca una nueva etapa, seguirá con el sóftbol, en su amado Patronato. Pero ya mirando de lejos las concentraciones del equipo pensando en los próximos compromisos internacionales.

Al Mundial de Nueva Zelanda llegó con una lesión que no le permitió estar al 100 en su rendimiento pero de igual manera aportó para el equipo cuando le tocó entrar.

En diálogo con Ovación Bruno Motroni dijo: “Sí, realmente fue mi última función. La verdad con un sabor un poco amargo por el tema de la lesión que no pude llegar al 100. Pero disfrutándolo y cuando lo intenté pude hacer a la mitad”.

“La verdad que estoy muy contento porque el equipo pudo estar entre los cuatro mejores y llegar hasta el último día jugando. Por suerte se nos dio”, comentó.

Luego agregó: “Estamos conformes con lo que hizo el equipo. Quizás con el sabor amargo de no llegar a la final por el sistema de juego que tiene el torneo. Creo que fue satisfactorio lo que se realizó porque fuimos el mejor equipo de la primera ronda y llegamos casi hasta el final sin perder un solo juego. Estamos contentos y ahora disfrutar de la familia y descansar”.

En cuanto a la forma de disputa de la competencia, que no le jugó a favor de Argentina, el paranaense Bruno Motroni dijo: “Es nuevo el sistema que se está jugando a nivel Mundial. Ya se había jugado en Paraná con ese mismo sistema que a veces te juega a favor y otras en contra. Se dio un triple empate que no se pensaba y pesaron la cuestiones de juego que nos salieron en contra para no poder estar en la final. Pero bueno el equipo estuvo muy bien y el objetivo era estar dentro de los cuatro primeros. Argentina sigue estando en el top de sóftbol Mundial”.