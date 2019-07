Sóftbol: Argentina derrotó a Estados Unidos y sigue invicto

La selección argentina de softbol logró el objetivo y sigue invicto, tras superar por 3 carreras a Estados Unidos que se quedó con las ganas, y no pudo anotar.

El partido fue por la tercera fecha de la ronda preliminar de los Juegos Panamericanos que se celebran en Lima: mañana, a la misma hora, los campeones del mundo van por Cuba. Al inicio del partido un home run del Ladislao Malarczuk abrió el marcador, que se mantuvo en la mínima hasta que un imparable de Mariano Montero impulsó dos carreras y selló el 3 a 0 para la tercera victoria consecutiva del seleccionado mayor.

Con un gran marco de público, las banderas albicelestes de la tribuna no pasaron inadvertidas y se espera más público a medida que se acerque la definición del medallero. El softbol masculino es uno de los deportes colectivos que más alto nivel presenta en Lima ya que participan cinco selecciones que terminaron entre las 15 primeras en la reciente cita universal de la disciplina, por otro lado, la presencia del campeón mundial, es la garantía de un buen espectáculo y le pone un plus de interés para el público en general.

Cerca del podio

Todo indica que el ganador de este juego se estaría asegurando una medalla; sucede que la forma de competencia en este caso, tiene un formato donde los cuatro primeros se clasifican para las semifinales, pero unas semifinales no tradicionales: los cuatro primeros jugarán 1° vs 2° (no primero contra cuartos, como es habitualmente) y el ganador de ese juego, irá directamente por la medalla dorada. En tanto, el 3° puesto jugará contra el 4° y el ganador de ese juego, buscará acceder a la final enfrentándose al perdedor del juego entre los líderes de la tabla. De esta forma, quienes clasifiquen en primer lugar, tendrán doble chance de acceder a medalla dorada.



La definición del medallero será un día después de que se den todos los cruces, el jueves 1 de agosto.