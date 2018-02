Sofía Wolf: "Elegí esto porque creo que voy a crecer"

Sofía Wolf cerró un 2017 brillante. Jugó dos torneos con la Selección Argentina U17, logró el título provincial y fue una de las figuras del plantel de Talleres que se consagró campeón del Torneo Federal por primera vez en su historia. En el 2018 se inscribió para empezar a estudiar el profesorado de Educación Física y su idea era seguir ligada a la institución de Feliciano e Yrigoyen.





Sin embargo en los primeros días del año le llegó una propuesta de Deportivo Berazategui para que se sume al equipo que disputa la Liga Nacional. "Me dijeron que me querían en el equipo y me invitaron a ver el lugar, el ambiente en el que se manejan y fue entonces que me sumé a la pretemporada", contó a UNO.





crespense de 18 años que el año pasado terminó la escuela Secundaria. La base volvió el domingo y tomó la decisión de continuar su carrera en Buenos Aires. Con 18 años va por un año exigente: Metropolitano, Liga Nacional, Argentinos y el Premundial FIBA con la Selección Argentina. "Elegí esto porque me va a venir bien rozar con otras jugadoras, entrenar todos los días más intenso y creo que voy a crecer", comentó la jugadora nacida en Crespo el 4 de enero de 2000. "Fue difícil tomar la decisión por todo lo que había planificado, pero la idea es continuar con los estudios allá. Si no consigo, me dedicaré sólo al básquet y voy a seguir una carrera el año que viene. Fue una semana muy difícil porque hubo una mezcla de sentimientos porque es complicado dejar un equipo como Talleres, en el cual compartí muchas cosas en estos últimos cuatro años", agregó lade 18 años que el año pasado terminó la escuela Secundaria.





Wolf confesó que si bien "se venía" preparando para crecer en el deporte todo lo que le pasó en el último año fue "muy rápido". "Nunca sabés cuándo te va a llegar y por más que haya tenido el sueño desde que soy pequeña, ahora lo veo a todo muy rápido", mencionó.





La jugadora que jugó en Unión de Crespo desde los 5 años hasta los 14 y que luego pasó a Talleres señaló que ambos clubes fueron "todo" en su vida. "Vivo del básquet y los dos clubes me ayudaron a crecer como jugadora. En Crespo me siguen acompañando cuando voy a entrenar y en Talleres viví años muy lindos. Fueron experiencias que me sirvieron muchísimo. Si se da algún día, me encantaría volver a Talleres", expresó la jugadora.





La deportista que integró la terna de básquet en los Premios Aníbal Sánchez contó que tuvo "el apoyo" de todas sus compañeras y señaló que su partida no solo será una nueva experiencia deportiva. "Esto me va a servir como una experiencia en lo humano. Voy a vivir en Buenos Aires y manejarme sola me va a servir muchísimo", declaró la jugadora que vivirá a 10 cuadras del club de la Zona Sur de Buenos Aires. Al mismo tiempo dijo que su familia "siempre" la sigue para todos lados. "Ellos siempre me escuchan y me apoyan en todo de la mejor manera".





Sofía sostuvo que se llevó una muy buena impresión del club y destacó la "buena onda" con la que se trabaja. "En los días que estuve me gustó mucho el ambiente. Se trabaja con buena onda sin perder la seriedad y el compromiso. Las chicas y los entrenadores me recibieron muy bien y compartí buenos momentos con las chicas que estaban probando".





LOS DESAFÍOS. La jugadora tendrá un año con muchos frentes, entre los que se encuentra la Selección Argentina. Con un torneo en Francia y un título Sudamericano logrado el año pasado en Sucre, Bolivia, la crespense buscará clasificarse al Mundial U18. "Este año se está viendo si se va a hacer el Argentino U19 y tampoco se sabe si va a haber un Argentino de Clubes, pero eso, si se da, va a estar muy bueno y la idea del club es participar. Después tenemos el Metropolitano de U19 y Primera en Buenos Aires y la Liga Nacional. Pero lo que más anhelo es el Premundial", contó la piba que no tiene techo.





"Mi familia me apoya en todo"

Sofía Wolf señaló que su familia fue fundamental en su carrera deportiva. En la foto flanqueada por sus hermanas Natalia, Johana que espera por Justina; su papá Carlos y su mamá Rosana.