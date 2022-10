Slash lució la camiseta de River tras el recital

Buenos Aires, ¡estuvieron increíble esta noche! Pasamos un momento asombroso, ¡Gracias! Fue muy bueno volver a River PLate con todos ustedes. ¡Muchas Gracias! (you guys were fn incredible tonight! We had an amazing time, thank you! So great to be back at River Plate with you all, muchos gracias!)", escribió el histórico guitarrista inglés de la banda que lidera Axl Rose.