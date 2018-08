Sionista volvió a la victoria

Se completó este lunes por la noche la tercera fecha del Torneo "Sergio 'Blanquito' Sánchez" de Primera B tras disputarse el encuentro pendiente entre Sionista y Estudiantes D. En el Moisés Flesler, el Centro Juventud se impuso por 60-51 sobre CAE y volvió al triunfo en el certamen. Giuliano Cairó selló 14 puntos en el local, mientras que, Ariel Vera sobresalió en la visita con 22 tantos.

Este martes arranca la séptima fecha de la Asociación Paranaense de Básquetbol con tres juegos, donde se destaca el clásico entre Estudiantes A y Rowing.

Sionista arrancó mejor el juego y rápidamente se puso en ventaja con cinco puntos seguidos de Buonocore. Después de allí, el trámite se volvió impreciso y con decisiones apresuradas en ataque por parte de ambos equipos, lo que llevó a un score bajo en seis minutos (9-6). Tras dicho pasaje, Sionista mejoró en defensa y ataque anotó a través de Morales, Cairó y Arroyo para cerrar el parcial por 19-9.

Arroyo abrió el marcador en el segundo periodo, pero fueron los únicos puntos del local en más de dos minutos de juego. Es que Estudiantes ajustó en defensa y aprovechó la improductividad en ofensiva de su rival para recortar la brecha con dos bombas de Vera y una de Zeballos (21-20), lo que obligó el tiempo del local. El mismo dio su rédito, ya que Sionista dejó sin gol al albinegro y sacó rápido 10 de diferencia con un triple de Cairó y un par de contragolpes de Flesler (30-20). Con el envión necesario, el Centro Juventud logró la máxima del juego (34-22), aunque le duró poco porque el CAE lastimó con Vera y Rivollier en el perímetro para decretar un parcial 8-0 (34-30). A la poca efectividad en el cierre, se le agregó la desconcentración a Sionista, ya que Guzmán anotó un doble en contra y dejó bien parado a Estudiantes de cara al complemento (35-32).

El tercer chico comenzó con muchos errores y baja eficacia. Las defensas predominaron y también las decisiones apresuradas, así en cinco minutos el marcador apenas se movió (37-34). Después del tiempo por parte de Trevesse, fue CAE quien aprovechó el momento y pasó al frente por primera vez de la mano de Vera (41-40). Sin embargo, la visita se quedó sin gol, Sioni dio vuelta el tanteador y cerró mejor el periodo con una bomba de Morales (46-41).

Las acciones no se modificaron en el último periodo, intenso pero con bajo score. Luego de cuatro minutos, Sionista levantó vuelo y capitalizó las desatenciones de su rival para estirar la brecha con Cairó y Flesler (53-45). El trámite continuó dinámico y de rachas, como gran parte del juego, con CAE siendo profundo en sus ofensivas para limar la brecha y mantenerse en juego (53-49). No obstante, Sionista metió un parcial 5-0 con Flesler y Buonocore para dar el golpe de sentencia a falta de un minuto (58-49). El local no pasó sobresaltos en los segundos finales y venció 60-51 al albinegro.





Síntesis

Parciales: 19-9; 16-23 // 11-9; 14-10.

Sionista: Guzman 0, Morales 12, Buonocore 9, Arroyo 10, Lamagni 0 (FI); Gómez Blanco 1, Cairó 14, Padlog 2, Flesler 12. DT Alejandro Trevesse.

Estudiantes D: Rivollier 7, Mariño 11, Morande 2, Aguilar 4, Serpa 2 (FI); Vera 22, Zeballos 3. DT Nestor Bogado.





Árbitros: Atance-Zapata.

Estadio: Moisés Fleser.





RESULTADO - FECHA 3

Lunes 13 de agosto

Sionista 60-51 Estudiantes D





PROGRAMACIÓN - FECHA 7

Martes 14 de agosto

Estudiantes A - Rowing (21)

Echagüe - Talleres (21:30)

San Martín - María Grande (21:30)





Miércoles 15 de agosto

Unión - Ciclista (21:30)





Jueves 16 de agosto

Paracao - Olimpia (21:30)

Estudiantes D - Patronato (21:30)

Sionista - Recreativo C (22)

Quique - Estudiantes B (21:30)





Libres: Recreativo A y Recreativo B





POSICIONES

PRIMERA A: Ciclista 9 (4-1); Estudiantes 8 (4-0); Recreativo A 7 (1-5); Unión 6 (3-0); Rowing, Olimpia y Paracao 6 (2-2); Echagüe 5 (1-3); Talleres 4 (0-4).





PRIMERA B: Quique y Recreativo B 11 (5-1); Recreativo C y María Grande 8 (3-2); San Martín y Sionista 7 (2-3); Patronato 7 (1-5); Estudiantes B 6 (2-2); Estudiantes D 4 (0-4).