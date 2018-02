Sin promotoras: una de ellas culpó a las feministas

El mundo está cambiando y evoluciona de tal forma que algunas cosas que parecía que no se modificaría de golpe y porrazo dieron un vuelco radical. Una de ellas, aunque parezca irrelevante, es que las mujeres sean catalogadas como "adornos".

Muchos las conoces como promotoras y se las pueden ver, por ejemplo, en la entrega de premios o en espacios deportivos emblemáticos como el Súper TC2000 y, sobre todo, la Fórmula Uno. También están aquellas que participan en ruedas de prensa de futbolistas y no dicen una palabra, solo sonríen para la foto perfecta y le hacen publicidad a ciertas marcas a través de sus cuerpos esculturales y sus caras de ensueño.

Están allí por su belleza física y solo para ser admiradas en mundos, en su mayoría, liderados por hombres, pero en algunas disciplinas esta situación llegó a su fin. La Fórmula 1 fue la última en unirse. Sean Bratches, director comercial de la categoría fue claro en su explicación. "Aunque la práctica de emplear promotoras fue un elemento básico durante décadas, creemos que esta costumbre no resuena con los valores de nuestra marca y está claramente en desacuerdo con las normas sociales actuales. No creemos que la práctica sea apropiada o relevante para la F1 y sus seguidores, los antiguos y los nuevos, en todo el mundo".

Pero la realidad es que no todo el mundo está de acuerdo con esta resolución, ya que una justamente una promotora, Lauren-Jade, no se aguantó y le echó la culpa por todo esto a las feministas de ser, en vez de salvadoras, culpables. "¡Por estas feministas hemos perdido nuestros trabajos! Soy una grid-girl hace ocho años y nunca me sentí incómoda. Me encanta mi trabajo, si no no lo haría, y nadie nos obliga a hacer esto. ¡Es nuestra elección!", explicó a través de sus redes sociales.





La igualdad de género La directora del Institut Català de les Dones (Instituto Catalán de las Mujeres), Núria Balada, reclamó la desaparición de las promotoras en todos los eventos deportivos, después de que la organización de la Fórmula 1 anunciara el quite de las modelos. "Es necesario eliminar unos estereotipos que únicamente perpetúan la cosificación de la mujer", añadió.